بطولة فرنسا: نادال يتأهل إلى الدور الرابع

تأهل الإسباني، رافايل نادال، بسهولة إلى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بفوزه الجمعة بسهولة على الجورجي نيكولوز باسيلاتشفيلي 6-صفر و6-1 و6-صفر.

ولم يحتج الإسباني الباحث عن لقبه العاشر في رولان غاروس، سوى إلى ساعة ونصف ساعة ليقضي على منافسه المصنف 63، ويحقق أكبر نتيجة له في 13 مشاركة بالبطولة المقامة على ملاعب ترابية.

ويلتقي نادال الذي خاض الجمعة مباراته المئة على الملاعب الترابية، مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت في الدور المقبل، علما أن الأخير فاز على التشيكي ييري فيسلي 6-3، 6-4، 6-3.