النقد المافيوي.. المفرج أنموذجاً

في حواره مع برنامج "مجموعة إنسان" كشف رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد أن ثمة من بادروا للاعتذار من مدير فريقه فهد المفرج بعد الانجازات التي تحققت مؤخراً في تراجع منهم عن الحملة التي شنت عليه في وقت سابق، ونجحوا فيها إلى حد ما؛ بحسب وصف الرئيس الهلالي.

في حواره لم يشر الأمير نواف بن سعد لنوعية أصحاب الحملة ضد المفرج، وأحسبهم إعلاميين "نقاداً وصحفيين"، وإن ركب الموجة جماهير، وذلك طبيعي باعتبار كونها حملة موجهة هدفها الإطاحة به؛ ومما يعزز كونهم إعلاميين أنّ رئيس الهلال أبدى استياءه من مجيء الاعتذار في السر بينما كان الغلط في العلن، كما أنه ليس سراً أن إعلاميين تبنوا هجوماً مكثفاً وموجهاً ضد المفرج.

في الحالتين سواء في حملة التعريض بالمفرج أو الاعتذار منه لم يكن المشهد يصور حالة مهنية إن في معنى النقد، أو العمل الإعلامي المهني، وإنما يكشف عن فكر مافيوي مغلف بغطاء نقدي، وإلا فليس من مهام النقد التجريح والتحريض والتأليب والاستعداء، وإنما النقد كما يراه الناقد محمد العباس فعل حب.

ما تعرض له المفرج في الهلال من حملة ترصد وتلفيق وتشويه كان لها أن تنجح كما نجحت غيرها من حملات مشابهة في الهلال وفي غيره، سواء في الأندية أو المنتخبات لولا وجود الأمير نواف بن سعد بما يملك من قوة شخصية، وخبرة إدارية، وثقة قبل ذلك في المفرج كشخص وفي عمله كإداري، وهو الذي دافع عنه منذ الطلائع الأولى للحملة؛ متصدياً لها حتى في أحلك الظروف.

كان بإمكان نواف بن سعد أن يفعل مع المفرج كما يفعل غيره من الرؤساء أو المتنفذين حين يحدث الإخفاق بأن يجعله يواجه مصيره مع الإعلام والجماهير، فليس أسهل من أن يكون العاملين مع الرئيس أكباش فداء، بل أحياناً يكون الرئيس نفسه هو كبش الفداء لرئيس أكبر!.

الأسوأ بل الأشنع من ذلك النوع من الحملات الرخيصة أن يكون النقد المافيوي مدفوعاً من الرئيس أو المتنفذ ضد العاملين معه، في سبيل رفع التهمة عنه وتحميلها من حوله؛ ليسهل عليه التنصل منها حين الفشل. حتى لو أدى به لإغراق السفينة بل وإحراقها، والمستأجرون دائماً جاهزون للقيام بالمهمة!.

*نقلاً عن الرياض السعودية