ماذا عن المستقبل؟ "2"

تحدثت أمس عن ضرورة العمل للمحافظة على منتخب الشباب، الذي شارك في مونديال كوريا الجنوبية "تحت 20 سنة"؛ ليكون نواة للمنتخب الأولمبي "في المدى القصير" وللمنتخب الأول "في المدى البعيد"..



- الأندية "المسماة بالكبيرة" سارعت "ولا تلام" بتوقيع عقود مع لاعبيها المنضمين لمنتخب الشباب، وهذه خطوة تسجل للأندية على اعتبار أن من حقها أن تحافظ على مواهبها، وفي ذات الوقت من حق هؤلاء الشباب الموهوبين تأمين مستقبلهم بعقود احترافية..



- لكن من المفترض أن تحرص الأندية على منح اللاعبين الشبان فرصة المشاركة في الفريق الأول..



- وإذا لم يجدوا فرصة المشاركة مع أنديتهم، فمن المفترض أن تتم إعارتهم لأندية أخرى يلعبون ضمن قائمتها الأساسية..



- أما إن بقي اللاعبون الشبان مرات على قائمة البدلاء ومرات أخرى خارج قائمة الثمانية عشرة، فهذا يعني خسارة الأندية "أولاً"، ومن ثم الكرة السعودية بشكل تدريجي لهذه المواهب..



- أعتقد أن أهم أسباب "ضياع أو انتهاء" المواهب الشابة، يتمثل في وجود "الفجوة" بين فئة الشباب والفريق الأول..



- ربما يتفق كثيرون أن مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد لم تحقق المنشود من إقامتها، وظلت ضعيفة طيلة المواسم الماضية..



- مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد لم تستطع إقناع الجماهير بمتابعتها أو حتى القنوات بنقل "كل" مبارياتها، والاكتفاء بنقل عدد محدود من المباريات مع حضور جماهيري، يمكن أن يعد على عدد أصابع اليد الواحدة..



- كان الغرض "الرئيس" من هذه المسابقة، هو منح فرصة المشاركة لمن غادر فئة الشباب، ولم يجد لنفسه موقعاً في الفريق الأول..



- وفي هذه المسابقة، "انتهى" الكثير من اللاعبين الشبان؛ لأنهم كانوا يشاركون في مسابقة عديمة الحماس والتنافس..



- أغلب من صعدتهم الأندية للفريق الأول خلال الموسمين الماضين، جاؤوا مباشرة "أو برزوا" في فئة الشباب، وليسوا من الفريق الأولمبي..



- على اتحاد الكرة أن يجلس "سريعاً" مع الأندية المشاركة في هذه المسابقة، من أجل تقييم التجربة خلال المواسم الماضية، والبحث عن أفضل السبل لرفع مستوى المسابقة، أو حتى الاستغناء والبحث عن بديل لها..



- لماذا لا يتم السماح بمشاركة محترفين أجانب تحت سن 23 سنة في هذه المسابقة؛ من أجل رفع المستوى الفني لهذه المسابقة؟



- وبعد ذلك يتم تصعيدهم للفريق الأول بوصفهم محترفين أجانب أو حتى استثمارهم مستقبلاً..



- لماذا لا يتم فتح الانتقال بين الفريق الأولمبي والأول خلال الموسم دون الحاجة إلى فترة تسجيل، وكذلك يجب عدم تحديد عدد اللاعبين المنتقلين بين الفريقين..



- مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد، تحتاج إلى إعادة نظر لتحقق أهدافها قبل أن تساهم في القضاء على المواهب الشابة..

*نقلا عن الرياضية السعودية