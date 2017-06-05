التوقف أمام فريق ريال مدريد أشبه بالتوقف أمام قائمة طويلة لا نهاية لها من الأرقام القياسية.

فالأرقام عند الفريق الإسباني سرعان ما تتحطم من مناسبة إلى أخرى، ومن يعشق الأرقام القياسية فليس عليه سوى النظر إلى سجلات النادي الملكي، الذي أحدث ثورة هائلة في عالم المستديرة أصابت المنافسين بالإحباط والمتابعين بالحيرة والاستغراب، وفوزه بلقب دوري الأبطال للمرة 12 في تاريخه متفوقاً بفارق خمس بطولات عن ميلان الإيطالي وبفارق سبع بطولات عن غريمه برشلونة، يضعه في قائمة الأندية الاستثنائية على مستوى الكرة الأرضية، ولا يوجد ناد في العهد القديم أو الحديث قادر على أن يسير على خطى ملك أوروبا وزعيم أنديتها.

الفريق الذي قهر اليوفي ودفاعاته الحديدية الذي لم يستقبل مرماه سوى ثلاثة أهداف طوال البطولة، فإذا به يستقبل أربعة أهداف دفعة واحدة في النهائي بالتأكيد لا يعتبر فريقاً عادياً، ونجح كريستيانو وزملاؤه في ترويض كتيبة العملاق بوفون وتفكيك دفاعاته المحصنة، عبر منظومة الداهية زيدان، الذي حول العملاق الإيطالي المرعب لحمل وديع في الشوط الثاني من معركة كارديف.

نهائي الأحلام أنصف الفريق الأفضل في العالم بلقب مستحق، أثبت من خلالها الملكي أنه بالفعل ملك أوروبا.

كلمة أخيرة

اللقب 12 منح الريال بطاقة الوجود في مونديال الأندية، فأهلاً بملك أوروبا في عاصمتنا الحبيبة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية