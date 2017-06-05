أهلي جدة يفسخ عقد رعاية الخطوط القطرية

أعلن نادي الأهلي السعودي فسخ عقد الرعاية مع الخطوط الجوية #القطرية عقب قطع الرياض علاقتها بالدوحة.

وكتب نادي #الأهلي، المنتمي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، على حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: "يعلن النادي الأهلي السعودي عن فسخ عقد الرعاية المبرم بين النادي الأهلي وشركة الخطوط القطرية، وذلك اتباعاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة".

يعلن النادي الأهلي السعودي عن فسخ عقد الرعاية المبرم بين النادي الأهلي وشركة الخطوط القطرية، وذلك اتباعاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة. pic.twitter.com/gVRgWZty8h — النادي الأهلي (@ALAHLI_FC) June 5, 2017

وفي وقت سابق اليوم أعلنت #السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة #قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.

بدورها، أعلنت كل من الإمارات والبحرين ومصر اتخاذها إجراءات مماثلة، بسبب تصرفات قطر لشق الصف الخليجي والداخلي في بعض البلدان، بالإضافة لدعمها للإرهاب ولجماعات متطرفة متفرقة.

وكان الأهلي قد أبرم عقد رعاية مع #الخطوط_الجوية_القطرية في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2014 ولمدة 3 أعوام، وفي مطلع مايو/أيار الماضي تم تجديد الشراكة بين الطرفين، قبل أن يفسخها الأهلاويون صباح الاثنين.