إدارة الفيحاء ترغب في التعاقد مع هداف الهلال

تسعى إدارة نادي الفيحاء، الصاعد مؤخراً إلى دوري المحترفين السعودي، إلى تعزيز خط هجوم فريقها مبكراً، بالتعاقد مع البرازيلي ليو بوناتيني مهاجم الهلال وهدافه على سبيل الإعارة.

وأعلنت إدارة الفيحاء تعاقدها سريعا عقب صعود فريقها مع المدرب الروماني جالكا، مدرب التعاون السابق، لقيادة الدفة الفنية للفريق خلال مشاركته الأولى في دوري المحترفين، فيما تعتزم التوقيع مع عدد كبير من اللاعبين المحليين خلال الأيام القليلة المقبلة، يأتي في مقدمتهم اللاعب الدولي عبدالمجيد الرويلي.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربية.نت"، فإن إدارة النادي المجمعاوي تسعى جاهدة مع نظيرتها في الهلال، إلى تقريب وجهات النظر من أجل اتمام صفقة إعارة الهداف البرازيلي، وذلك بعدما أبدى المدرب الأرجنتيني رامون دياز رغبته بعدم استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق الأزرق خلال موسمه المقبل.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن اللجنة الفنية المشكلة مؤخرا للضيف الجديد، والتي تضم عددا من اللاعبين القدامى يتقدمهم سعود الحماد، سعود الحمالي، ونواف التمياط، قدمت قائمة تضم أسماء لاعبين شبان سبق لهم المشاركة في دوري المحترفين، من أجل استقطابهم سريعا لارتداء شعار الفيحاء.

وتعاقد الهلاليون مع اللاعب البرازيلي لمدة 3 مواسم قادما من نادي استوريل برايا البرتغالي، والذي انتزع حينها المرتبة الرابعة في ترتيب هدافي الدوري أثر تسجيله 17 هدفا، فيما استطاع المهاجم البرازيلي من هز شباك خصوم الهلال في 12 مناسبة خلال موسمه الأول بشعار النادي العاصمي.