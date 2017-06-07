التعادل مكسب

■■ بقي لمنتخبنا ثلاث مباريات بمجموع تسع نقاط، وأعتقد أن منتخبنا بحاجة فقط لكي يتأهل إلى أربع نقاط من التسع كل هذا وفق الوضع الحالي فليس هناك تأكيد تام في كرة القدم والسبب متوقف على نتائج الفرق الأخرى من يفوز ومن يخسر ومن يكون التعادل له بطعم الفوز ومن يكون التعادل له بطعم الخسارة.

■■ على المستوى النقاطي منتخبنا يمتلك حظوظا كبيرة للتأهل لنهائيات كأس العالم القادمة ولذلك فإن من المهم غدا أمام منتخب استراليا ان يكون التركيز على كسب نقطة والمحافظة على المستوى النقاطي المريح أمرا بغاية الأهمية.

■■ أعتقد أن اهم منعطف نحو التأهل هي مباراة منتخبنا مع المنتخب الإماراتي فالنقاط الثلاث تعتبر النقاط الأغلى؛ لأنها تضمن التأهل المباشر وتبعد منتخب الإمارات ليكون بصف المنتخبين العراقي والتايلاندي، أما في حال التعادل فسوف ننتظر الى مباراة اليابان والانتظار لن يكون أمر جيدا.

■■ الظروف التي يلعب بها منتخبنا غدا ظروف غير جيدة من غياب لبعض العناصر ذات التأثير وحالة الطقس والإرهاق بعد موسم طويل خصوصا للاعبين الذين يعلبون بالهلال والأهلي فقد كان موسمهم أطول.

■■ العشرون دقيقة الأولى تشكل ما الذي سيكون عليه المنتخب والمفتاح لمعرفة الحالة النفسية والفنية للاعبين فإذا كانت الأخطاء فيها قليلة والتركيز مرتفعا ولم يفقد اللاعبون الكرة بسرعة وحافظوا على المرمى فإن ذلك سيكون مؤشرا حسنا وإيجابيا ويرفع مستوى الثقة بين اللاعبين.

■■ المنتخب الاسترالي ينهج الأسلوب المبني على القوة والكرات العالية ولذلك فإن الاحتفاظ بالكرة من قبل لاعبي منتخبنا سيكون أسلوبا خاطئا وإرسال الكرات العالية يعني بداية هجوم على منتخبنا، وأفضل تعامل مع المنتخب الاسترالي أسلوب التسليم والاستلام للوصول بشكل متوافق الى مرمى المنتخب الاسترالي والتسجيل فيه.

■■ مباريات الذهاب والإياب تتيح للمنتخبات الاستفادة من العوامل والظروف؛ ولذلك فإن اختيار المنتخب الاسترالي مكان إقامة المباراة بطقس بارد وممطر يعتبر استغلالا مؤثرا بشكل إيجابي لهم وسلبيا على منتخبنا، فالأمطار ستشكل قلقا وتوترا على اللاعبين خصوصا ان اغلبهم ان لم يكن كلهم لا يمارسون اللعب بالحذاء المناسب للأمطار لأن الأمطار علينا بالموسم قليلة مقارنة باللاعبين الاستراليين المعتادين عليها.

■■ دائما الفرق والمنتخبات التي تكون لها السيطرة تحقق الفوز بنسبة كبيرة جدا وأعتقد أن المنتخب الاسترالي سيكون هو المسيطر وهناك نسبة قليلة للمنتخبات والفرق التي لا تسيطر وتلعب على الكرات المرتدة لتحقيق الفوز قد ينجح منتخبنا في ذلك المهم ان يركز على عدم الخسارة.

■■ المنتخب الاسترالي قوي ولكن على لاعبي منتخبنا ان لا يعطوه اكبر من حجمه فالمنتخب التايلاندي تعادل معه وهو المنتخب الأضعف ومتى شعر اللاعبون بما قدموه في هذه التصفيات حتى الان وأن المتبقي القليل لتحقيق حلم التأهل وتسلحوا بالعامل النفسي سيكون منتخبنا منافسا قويا كذلك.

،، وتبقى دعوات الصائمين بالتوفيق لمنتخبنا غدا.

*نقلاً عن اليوم السعودية