صلاح مع ليفربول من 2014 بقلبه.. شكراً «يورجن»

من 28 مليونا إسترلينيا إلى 35 مليونا إسترلينيا فى غضون 72 ساعة، ارتفع عرض ليفربول لضم المصرى العبقرى محمد صلاح.

أبوصلاح.. يقدم للمصريين نموذجا فريدا، يمكن البناء عليه، بل أيضاً يستطيع أن يبعث الروح فى قطاع شباب الكرة المصرية.

إذا أردت عزيزى القارئ.. أن تعرف حقائق الأمور، وكيف سينجح صلاح فى البريميرليج فعليك أن تعرف أن «أبوصلاح» مرغوب وليس فقط مطلوب!

طبعاً.. هناك فرق عظيم بين المطلوب والمرغوب!



المطلوب يا أفندم.. ربما يكون لإدراك المستقبل يعنى يماثل «الخزين» المصرى فى البيوت ينفع لبكرة والمستقبل.

أما.. المرغوب، فهو بلا أدنى شك ما تسعى له، ونفس حضرتك فيه، وتتمنى أن يصبح معك.



يورجن كلوب.. الداهية الكروية المدير الفنى لليفربول قالها صريحة: لاعب بقدرات غير عادية.. يطور هجومنا جداً!

أشار كلوب بالمقاييس، والتحاليل إلى تسجيل أبوصلاح 15 هدفا مؤثرا مع روما، و13 مساندة غير عادية أحرز منها 13 هدفا.. يا بهوات الناس دى مابتهرجش.



يا حضرات.. ما يجب أن يقال الآن.. إن نجمنا محمد صلاح سيكون إضافة كبيرة.

أرجو ألا يربط أحدنا بين وجود صلاح مع تشيلسى «اليلوز».. وكيف تمناه «مورينيو».. ثم «ركنه»!

عارفين ليه!



ببساطة.. أبوصلاح الآن معلم كورة.

¿ يا حضرات.. يورجن كلوب من نوعية المدربين المتفردين، فهو يحب الموهوبين، لكنه فى ذات الوقت، يطالب بمعدلات لياقة عظمى!

كلوب.. كما نراه من على الخطوط، قراره الدائم أن تتحرك لزميل فى الملعب عقب تصرفك فى الكرة.

يعنى طريقة صلاح.. وحتى الذين يتخيلون أنهم يملكون خفة ظل فيقولوا خطة مصر هى: «إدى الكورة لصلاح».. هنا فقط نقول لسيادتهم.. هذا هو المطلوب.. ولكن!



¿ يا حضرات كلوب يطالب لاعبيه بالحركة الدائبة.. ده اللى بيعمله صلاح مع منتخبنا.

أيضاً سيكون مهاجما ولس جناحاً طائراً بما يفيد الفريق.



إذا كان صلاح «روما».. يلعب من الأجناب تجاه المرمى، فهو مع كلوب وليفربول سيلعب من منتصف الملعب كمهاجم يملك حريته الكامل.. فى ظل تكتيك كلوب!



¿ يا حضرات.. خليها عليكم شوية.. وانتظروا نجمكم محمد صلاح يلعب 90 دقيقة بطريقة «كلوب»!

سيجيد صلاح، لأنه الآن يملك الرؤية، والشخصية، واللياقة، وأشياء كان لا يملك اللهم إلا 50 إلى %60 منها حين ذهب إلى روما!

¿ يا حضرات.. صلاح كان على بوابات ليفربول عام 2014، قبل أن يخطفه «مورينيو.. البلوز».. لأنه كان يدرك أنه نجم المستقبل، فأراد أن يؤجل نجومية ابننا صلاح فى الكرة الإنجليزية.



شكراً.. كلوب.. مبرووك علينا الحضور فى البريميرليج بعدد من النجوم.. أبوصلاح ربنا معاك.

*نقلا عن اليوم السابع المصرية