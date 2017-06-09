24 ساعة تفصل بين موعد الاجتماع المرتقب للجمعية العمومية لاتحاد الكرة الذي من المنتظر أن يكون استثنائياً في مسيرة الاتحاد، ويعتبر اجتماع الغد بمثابة اختبار حقيقي لقدرات اتحاد الكرة في أول مواجهة مباشرة بينه وبين أعضاء الجمعية العمومية، خاصة في ظل سيطرت لغة التحدي والمواجهة على الأجواء العامة، التي يقودها تكتل 14 نادياً الرافض لقرار اتحاد الكرة بخصوص تقليص أندية المحترفين إلى 12 نادياً.

وعلى الرغم من أن قرار تحديد عدد أندية المحترفين يعتبر من اختصاصات مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي، إلا أن أندية التكتل أعلنت رفضها العلني وهددت بالتصعيد في اجتماع الغد، ولوحت بورقة سحب الثقة في حال تمسك مجلس الإدارة بموقفه الرافض، الأمر الذي ينذر بحدوث صدام مباشر بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، في محاولة سيسعى من خلالها الطرفان إلى اختبار قوة الآخر.

قرار تقليص عدد أندية المحترفين لا يمثل محور الخلاف الوحيد في جدول أعمال الجمعية، بل هناك عدد من البنود الأخرى التي قد تشعل النقاش في جلسة الغد، منها التوصية الخاصة بإطلاق سراح اللاعبين بالتعاقد مع أي جهة عند بلوغه 18 عاماً، وإلغاء البند الخاص بأحقية أن يكون العقد الأول لصالح النادي الأم.

كلمة أخيرة

نتمنى ألا تكون عمومية الغد كسابقاتها، صخب في الخارج وهدوء في داخل القاعة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية