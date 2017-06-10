القارة السمراء .. وكبار اللعبة

قد تكون التصفيات الإفريقية التى ستنطلق خلال ساعات والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون هى الأصعب والأقوى فى تاريخ القارة السمراء بعدما أقام الاتحاد الإفريقى نظاما جديدا يقضى بتقسيم المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة كل مجموعة تضم 4 منتخبات، يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات الكاميرون 2019 بالإضافة إلى أفضل ثلاثة منتخبات بالمركز الثانى والدولة المضيفة ليكتمل عقد الـ16 فريقا بالبطولة.

المنتخب الوطنى يلعب ضمن منافسات المجموعة العاشرة التى تضم معه منتخبات تونس، النيجر، وسوازيلاند، وسيلعب أولى مبارياتنا أمام تونس غدا بالجولة الأولي، واعتقد أن المنتخب المغربى قد يكون هو أقرب المنتخبات العربية المشاركة فى التصفيات للتأهل، فى ظل انه تلعب معه منتخبات جزر القمر والكاميرون ومالاوي، والثانى منتخب الكاميرون الذى سوف تستضيف دولته البطولة، ولهذا فإن الصراع سوف يكون بين ثلاثة منتخبات فقط وقد يكون الأقرب هو المنتخب العربى الشقيق.

وفى مجموعتنا سيكون الصراع لخطف بطاقة التأهل بين الفراعنة ونسور قرطاج، وقد تكون الجولة الأولى هى الأصعب للمنتخبين، ولهذا جاءت تصريحات كوبر المدير الفنى للمنتخب ونبيل معلول مدرب المنتخب التونسى قبل اللقاء عاقلة للغاية، حيث أكدا صعوبة المواجهة، وأن المباراة قد تكون مباراة مفتوحة لكلا المنتخبين.

وأعتقد أيضا أن قرعة التصفيات لم تنصف منتخبات عديدة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المجموعة الخامسة التى تضم نيجيريا، جنوب إفريقيا، ليبيا، وسيشيل، وأيضا السادسة التى تضم غانا، إثيوبيا، سيراليون، وكينيا، وقد تحدث بعض المعجزات فى مشوار التصفيات الصعب، وأتمنى أن يحقق منتخبنا نتيجة جيدة تساعده فى الوصول إلى ما يريده والتأهل للنهائيات والفوز بكأسها للمرة الثامنة فى تاريخه بعدما غاب ثلاث دورات متتالية.

*نقلاً عن الأهرام المصرية