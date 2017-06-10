اهتزاز الثقة بـ"الأخضر"

أسوأ الأجواء التي يمكن أن يعيشها أي من العاملين والمقربين من محيط فرق كرة القدم، إن لاعبين أو فنيين أو حتى إداريين، تلك الأجواء المليئة بالإحباط والخيبة بعد التعرض لخسارة في مواجهة مهمة وحساسة، وهو الأمر الذي ينسحب على المنتخب السعودي بعد الخسارة من أستراليا.

صحيح أن لاعبينا كانوا قادرين على الخروج بنقطة على الأقل، إذ لم يكن منتخب "السكسروز" مرعباً، فلا هو منتخب 2012 الذي هزمنا بالأربعة، ولا منتخبنا هو نفسه الذي تلقى تلك الخسارة القاسية التي أخرجتنا عن سباق البرازيل 2014، إذ كان "الأخضر" يقدم مستوى جيداً في الحصة الأولى، وعاد بعد التأخر في مناسبتين وضرب عمق الدفاعات الأسترالية بهدفين رائعين.

لم يكن هذا كافياً لانتزاع نتيجة إيجابية، كانت الأخطاء الفردية المؤثرة حاضرة، لم يكن الحارس ياسر المسيليم في الموعد مثلما كان عليه في مواجهات العراق وتايلاند، ارتكب خطأ بدائياً كلفنا هدفاً مربكا، وكان بالإمكان أن يتعامل مع الهدف الثالث بشكل أفضل، لكن كل ما حدث يمكن أن يرتكبه أي لاعب، فتسجيل الأهداف في كرة القدم يأتي عبر الأخطاء الفردية والجماعية، أو المهارات الفائقة للاعبين.

الحسابات بعد مواجهة أديلايد لم تعد بتلك السهولة، أصبح من المهم أولاً أن نضمن الحصول على نقطة واحدة على الأقل لضمان المركز الثالث، ومن ثم البحث عن المقعد المباشر المؤهل لروسيا 2018، أمامنا مواجهتان صعبتان فنياً وحسابياً، نحتاج للفوز على منتخب الإمارات والتعادل مع اليابان، إن نجح الأخير بالفوز على استرالياً فالأمر سيكون أسهل.

أهم من كل هذا أن يحتفظ الشارع الرياضي السعودي بدرجة الثقة العالية بلاعبيه التي ارتفعت مع مرور الوقت بعدما كانت عند الصفر أو دونه أحياناً قبل التصفيات، إذ أتذكر جيداً يوم أقيمت قرعة التصفيات وكيف كانت ردة فعل معظم السعوديين التي كانت تعبر عن يأس وعدم ثقة بهذا الجيل الذي قلب الطاولة ولا يزال يسجل حضوراً قوياً، ما يدفع للمطالبة بالحفاظ على هذا المستوى وعدم اهتزاز الثقة بالهولندي مارفيك ولاعبيه.

سيتأهل منتخب الوطن وسنذهب إلى المونديال لطالما أن الثقة لا تزال موجودة وأن اعتبارات الخسارة موجودة كما الفوز، لا يزال أمامنا مواجهتان والنتائج الأخرى ربما تلعب دوراً مشابهاً لسيناريو البحرين وإيران في 2001، المهم أن لاعبينا قادرون على تجاوز الخسارة والتركيز على الجولتين الأخيرتين بعد العودة إجازتهم.

*نقلاً عن الرياض السعودية