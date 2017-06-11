العودة بأمل جديد

يبدأ الأبيض الإماراتي لكرة القدم مرحلة جديدة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني باوزا عندما يواجه نظيره التايلاندي رسمياً بعد غد ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

خاض الأبيض إلى الآن سبع مباريات، جمع تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وبقي له ثلاث مباريات، إذا فاز في جميعها وخدمته نتائج المنتخبات الأخرى ستتسع مساحة الأمل لديه.

هزيمة المنتخب التايلاندي أمر ضروري، لذا يجب أن تؤخذ المباراة على محمل الجد حتى لا تحدث المفاجأة التي لا تسر الخاطر.

التفاؤل الذي تنقله الرسائل الإعلامية من بعثة الأبيض شيء جيد، لكن الإفراط فيه ربما يأتي بنتائج عكسية في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات، لذا على اللاعبين أن يدركوا أن المنتخب صاحب الأرض والجمهور سيقاتل بما يملك من أسلحة، ويحاول أن يقدم صورة طيبة عنه حتى إن كان يقبع في ذيل جدول ترتيب المجموعة.

الأبيض يمتلك مؤهلات الفوز، واللاعبون يمتلكون مواهب تساعدهم على تقديم الصورة البهية التي تستحقها الكرة الإماراتية.

حذار.. حذار .. حذار من الاسترخاء والنظر إلى المنتخب التايلاندي على أنه جسر عبور، كما أن مقارنته مع «لاوس» فكرة غير مناسبة، أو بالأحرى ضارة وخادعة.

الكرة مازالت في الملعب وعلى اللاعبين أن يؤمنوا بقدراتهم ومواهبهم وتجاربهم حتى يعودوا من تايلاند بأمل جديد.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية