مواجهة مصر وتونس

لا شك أن المنتخب القومى سيحاول الفوز على تونس فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب رادس فى الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريفيا وذلك لأنه لن يتأهل إلى نهائيات البطولة إلا أصحاب المراكز الأولى فقط بالمجموعات, وأفضل 3 منتخبات أصحاب المركز الثانى بالإضافة إلى الكاميرون الدولة المضيفة للبطولة ،وذلك فى التصفيات التى تضم 48 منتخبا مقسمة على 12 مجموعة ، والتى يعلم الجهاز الفنى للفراعنة ان تونس هو المنافس الوحيد له فى المجموعة التى تضم سوازيلاند والنيجر معدومى التاريخ الكروى إلا إنهما سيلعبان دورا مؤثرا فى ترجيح كفة أى من مصر وتونس فى التأهل بناء على نتائج المنتخبين معهما .

والغريب ان دوافع الفوز عند كوبر ستكون اقوى من اللاعبين بعدما ذاقوا طعم المشاركة فى أمم إفريقيا الأخيرة وحصلوا على المركز الثانى وكل ما يسيطر على ذهنهم مواجهتى أوغندا المقبلتين وحلم التأهل للمونديال الذى غابت عنه مصر منذ عام 90 وهو مايمثل الخطر الأكبر على رغبة اللاعبين فى تحقيق الفوز وليس إستهتارهم لضعف مستوى منتخبات المجموعة كما يتوهم كوبر الذى أصبح سيد قراره ،ولا يحاسبه أحد على إختياراته والتى ساق لها مبررات غريبة أمثال ضم رامى ربيعة صاحب الأداء البطىء وعمرو جمال البعيد عن المشاركة ،وعناده باستبعاد باسم مرسى فى الوقت الذى يؤكد فيه أسامة نبيه مدرب المنتخب ان هناك أزمة مهاجمين فى الكرة المصرية ولو مسموح لنا كمنتخب تجنيس أفارقة كنا ضمناهم للمنتخب ... أى تناقض هذا ؟

تشير الأرقام قبل لقاء الليلة إلى احتلال مصر المركز الـ 20 عالميا فى تصنيف الفيفا الأخير وصدارته لقائمة المنتخبات العربية والأفريقية مقابل تراجع تونس للمركز الـ 41 عالميا والسادس أفريقيا ،بينما تاريخ مواجهات الفريقين فى تصفيات أمم إفريقيا ينحاز لتونس بالفوز 3 مرات مقابل خسارة وحيدة و3 تعادلات، والسؤال هل يلعب الاحتراف فى عداد التاريخ ؟

*نقلاً عن الأهرام المصرية