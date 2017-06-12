العمومية والنقل والتسريب

بعيداً عن النتائج التي خرجت بها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، هناك قضية أزلية تكمن في رفض النقل الحي لوقائع الاجتماع، وهذا الأمر ليس جديداً، بل له جذور يمكن المرور عليها سريعاً.

هناك عموميات كانت تسمح لممثلي وسائل الإعلام بالحضور لفترة محددة في البداية ثم يغادرون القاعة وينتظرون مؤتمراً صحافياً أو بياناً رسمياً، وكذلك يحصلون على تصريحات مباشرة من الأعضاء بعد نهاية الاجتماع.

من الأحداث العالقة في الذهن، أن أحد الإعلاميين ترك آلة تسجيل مفتوحة لتسجيل وقائع إحدى العموميات ما أصاب الثقة بين الاتحاد والإعلام بمقتل.

إحدى الجمعيات العمومية كانت تُنقل على الهواء مباشرة بعد أن سمح اتحاد الكرة بذلك، لكن أعضاء الجمعية اعترضوا على هذا القرار وطلبوا إيقاف البث، كما طلبوا من الإعلاميين مغادرة القاعة.

من الملاحظات أيضاً أن بعض أعضاء الجمعية يلتزمون الصمت بغياب الإعلام ويتحدثون كثيراً إذا حضر الإعلاميون.

العلاقة بين الإعلام والعمومية بحاجة إلى لوائح واضحة، والنقل المباشر لا يضر أحداً إذا كان هناك تنسيق جيد بين الطرفين.

النقل المباشر للعموميات أفضل طريقة يمكن أن يطلع من خلالها الرأي العام على الحقائق كاملة وهي تخدم اتحاد الكرة والأعضاء والعمل بصورة عامة.

في غياب النقل الحي يشوّه المسرّبون بعض الحقائق، وهذا التسريب المُشوّه يضرّ المصلحة العامة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية