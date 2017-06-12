حسم اتحاد الكرة رسمياً مسألة وجود 12 نادياً في دوري المحترفين الموسم المقبل، بعدما أخذ القرار جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي، الأمر الذي جعل اتحاد الكرة يؤجل إعادة القرعة وينتظر الجمعية العمومية العادية التي عُقدت أمس الأول.

وبحسب المتابعات، فإن رئيس اتحاد الكرة أعلن أن القرار جاء بشكل جماعي، بينما أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء إلى أنه لم يتم أخذ أصواتهم داخل الجمعية.

وبشكل عام ووفقاً للنظام الأساسي، فإن القرار في يد الاتحاد، لكن لا نعلم سبب وجوده باعتباره بنداً في الجمعية العمومية، طالما القرار اتُخذ من قبل، ما خلق أجواء غير ودية، أدت إلى خروج ممثلي بعض الأندية وعدم إكمالهم للجمعية.

وبحسب التصريحات الإعلامية لمسؤولي الأندية الرافضة لقرار 12 فريقاً، فإنهم طلبوا بتقييم فني مثلما ذكرت في مقال سابق، لأننا نستغرب أن يتخذ القرار من دون دراسة فنية.

النقطة الأخرى والتي كانت محل تساءل الشارع الرياضي، لماذا 12 نادياً ومن بعدها العودة إلى 14؟ وهو شيء غريب للغاية، وكان محل استعجاب وتعليق الأندية.

أليس من الأوْلَى تقديم الدراسة الفنية لأننا لعبنا بـ 12 نادياً من قبل وأيضاً بـ 14، وأن يكون الإقناع فنياً في هذه الناحية، لأن ما يهمنا تطوير كرة الإمارات وليس مصالح الأندية.

ونطالب في المرات المقبلة بفتح الباب لوسائل الإعلام من أجل نقل الصورة الحقيقة من داخل الجمعية العمومية، بعدما غابت وخرجت أندية من الاجتماع.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية