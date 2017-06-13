استمرار أليجري

أعلنت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي عن تجديد عقد مدرب الفريق الكروي لموسمين مقبلين.



ـ سيستمر ماسيمليانو أليجري مدرباً لفريق السيدة العجوز حتى يونيو 2020.



ـ العقد السابق لأليجري كان مليونين ونصف المليون يورو للموسم الواحد، بينما تضاعف المبلغ في العقد الجديد ليصبح 5 ملايين يورو للموسم.



ـ أعلم أنني لم آت بجديد فهذا خبر نقلته وكالات الأنباء العالمية وعرف عنه كثيرون.



ـ لكنني هنا أقدم الدروس المستفادة من هذا التجديد وكيف يتعامل الآخرون مع جوانب كرة القدم.



ـ الغريب أن تجديد عقد أليجري جاء بعد أقل من أسبوع من خسارة يوفنتوس لنهائي دوري أبطال أوروبا تحت إشراف أليجري نفسه.



ـ لكن اليوفي حقق هذا الموسم "الثنائية" لقب الدوري والكأس تحت إشراف المدرب ذاته.



ـ هنا نتحدث عن أمرين يتعلقان بعلاقة اليوفي مع أليجري.. أتحدث عن نصفين للكوب.. أحدهما ممتلئ والآخر فارغ.



ـ لو كانت إدارة يوفنتوس تقيم عمل المدرب من خلال "الانفعال" والاكتفاء بالنظر للنصف "الفارغ" من الكوب لما جددت عقد أليجري على اعتبار أنه خسر "للتو" بطولة دوري أبطال أوروبا.



ـ سيكون أفضل حل وعلاج لامتصاص غضب جماهير يوفنتوس هو عدم تجديد عقد المدرب وهو ما يحدث في الملاعب العربية دوماً.



ـ إدارة اليوفي نظرت للنصف "الممتلئ" خلال تقييمها لعمل المدرب "بشكل عام" لذلك قررت تجديد عقده.



ـ تجديد عقد أليجري من قبل إدارة يوفنتوس يمثل درساً لإدارات الأندية العربية "إذا كانت أصلاً تريد الاستفادة من الدروس الإيجابية".



ـ صحيح أن تقييم أعمال المدربين يتم من خلال تحقيق المنجزات لكن يجب أن يتم التقييم بشكل عام وليس من خلال خسارة لقب أو تحقيق آخر.



ـ العمل الإيجابي للمدرب "وللجهاز التدريبي بأكمله" يقود للإنجازات متى أخذ الجهاز التدريبي وقته خاصة في ظل قناعة الإدارة بعمل المدرب اليومي مع الفريق وبرامجه التدريبية "قصيرة وبعيدة المدى".



ـ مدربون كثر أكفاء للغاية حضروا إلى ملاعبنا وعملوا بكل إيجابية وفكر تدريبي عال مع أنديتنا، بل إن عقودهم كانت لموسمين وثلاثة لكنهم للأسف رحلوا بمجرد خسارة بطولة.



ـ بل إن بعضهم رحل بعد خسارة مباراتين أو ثلاث من أول موسم يعمل فيه مع الفريق.



ـ أتمنى أن تستفيد أنديتنا من قرار إدارة يوفنتوس، وأن نمنح المدربين فرصة العمل طالما أنه إيجابي في التدريب والتأهيل.



ـ كثرة تغيير المدربين تربك العمل الفني في الكرة السعودية، إلى جانب أنه يثقل كاهل خزائن الأندية بتكاليف مالية ضخمة من خلال إلغاء عقود قائمة وإبرام عقود جديدة.



*نقلا عن الرياضية السعودية