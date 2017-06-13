التمسك ببقايا حلم

حسابياً أصبح موقف منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 في غاية التعقيد، خصوصاً بعد فوز أستراليا على السعودية في الجولة الماضية، الأمر الذي كان وراء تراجع حظوظ منتخبنا في خوض الملحق الآسيوي، واتساع الفارق بيننا وبين الصدارة إلى سبع نقاط، بعد تساوي اليابان وأستراليا والسعودية برصيد 16 نقطة، يجعل من فرصة منتخبنا للمنافسة على المركز الثالث أمراً في غاية الصعوبة، مع الوضع في الاعتبار صعوبة مهمة تايلاند اليوم، التي تأتي قبل مواجهة أكثر صعوبة مع السعودية في مباراة قد تكون بمنزلة جسر العبور بالنسبة إلى السعودية للمونديال في حال خدمته النتائج وخسرت اليابان وأستراليا.

يتضح من تلك المقدمة أن فرصة منتخبنا أصبحت شبه معدومة، وإذا كان هناك بصيص أمل في الملحق، فإنه يعتمد على خدمات يقدمها لنا الآخرون، بشرط ألا نفرط في أي نقطة من النقاط التسع التي ما زالت في الملعب، والبداية من مباراة اليوم أمام تايلاند التي لا بديل لنا فيها عن الفوز، إذا أردنا التمسك بخيط الأمل الوحيد والأخير لعل وعسى أن تتدخل لعبة اللامنطق وتعيد الأبيض للواجهة من جديد.

كلمة أخيرة

إذا كان الحلم المونديالي قد تبخر منذ الخسارة المزدوجة من اليابان وأستراليا، فإن ترك انطباع جيد والكفاح حتى النهاية أقل ما يمكن أن نطالب به.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية