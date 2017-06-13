دفاع باوزا في أول اختبار

في أول مؤتمر صحافي للمدرب الأرجنتيني باوزا، بعد توقيع العقد مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، انتقد دفاع المنتخب الأبيض باعتبارها أهم ملاحظة دونها بعد مشاهدة بعض المباريات، وهذا مرتبط بكرة القدم الحديثة ومدى أهمية أن يكون الدفاع قوياً، لا سيما تكتيكياً لبناء اللعب وتعزيز الهجوم وتحقيق الأهداف.

واليوم سيخوض باوزا أول «اختبار» له أمام تايلاند ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 بعد معسكر في ماليزيا وصفه المدرب الخبير بأنه جيد ومفيد.

والأكيد أن المنتخب الإماراتي يلعب بطموحات الفوز لإحياء أمل التأهل بحسابات ولو عبر الملحق، لا سيما أن مباراته المقبلة مع السعودية وستكون فيصلاً لهما.

المنتخب التايلاندي ليس لديه ما يخسره، وسيلعب للتاريخ مسنوداً بجماهيره، وعليه، سيكون اللاعبون في قمة الهدوء والتركيز بتمريرات في مساحات ضيقة وانطلاقات سريعة قد تربك الدفاع الإماراتي الذي سيلعب اليوم بتكتيك مختلف بين تمترس الدفاع والاندفاع الهجومي بشعار «نكون أو لا نكون».

وبالتأكيد لن تكون المباراة حكماً قطعياً على باوزا لكنها ستحظى باهتمام الجميع والبحث عن الجديد بعد سنوات طويلة عامرة بالإنجازات والعمل المثمر مع «الجنتل» مهدي علي.

هناك عوامل سلبية سيواجهها نجوم الأبيض وتأثر بها المنتخب السعودي أمام أستراليا تتعلق بانتهاء الموسم والإجهاد البدني والصيام وظروف الطقس، ومن ثم الحمل كبير والمسؤولية شاقة دون إغفال الفارق الكبير بين أستراليا وتايلاند.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية