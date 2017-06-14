نهاية الاحتكار القطري

تعجبت مما طفح في سطح وسائل التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية, حول حقوق البث التلفزيوني للبطولات الرياضية في المنطقة العربية ، منذ سنوات ونحن نتحدث أو نكتب عن ذات الموضوع ولكن من دون فائدة.



قبل 3 أعوام تطرقت الى رفض محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ 2013 الإنحياز لصالح الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) و الاتحاد الاوروبي (يويفا), بعد نزاع حامي الوطيس بينهما و بين دول أوروبية تقودها إنكلترا وبلجيكا, الرافضتين لفكرة حذف بطولتي كاس العالم وكأس أوروبا من قائمة (الاحداث الهامة - Major Events) , التي يفرض القانون الأوروبي بثها على القنوات المفتوحة, أي المتوفرة من دون رسوم للاشتراك فيها .



القرار النهائي للمحكمة جاء في صالح المواطن الاوروبي جملة وتفصيلا ، إذ نص الحكم على منع تشفير تلك البطولات من قبل القنوات الراغبة في المتاجرة بها, عن طريق طرحها للمشاهد مقابل عائد مادي . هل لنا من سبيل لمثل هذه الأحكام في عالمنا العربي ؟ لماذا اكتفت إتحادات الكرة العربية بموقف المتفرج, و إتحاد إذاعات الدول العربية ASBU مكتوف الأيدي, حين اصبح مجال البث التلفزيوني الرياضي لكل دولة عربية خارجا عن حقها الشرعي, حتى في مباريات تخص أنديتها أو منتخباتها؟



علما ان واجب الاتحادات المحلية واتحاد إذاعات الدول العربية, الذي "يقع تحت مظلة جامعة الدول العربية" , الدفاع عن الحقوق القانونية للمشاهد بل المواطن العربي , أليس هذا من أبسط حقوقه, لا بل ومن أقل واجبات جامعة الدول العربية, والهدف الذي أنشئت من أجله؟



البطولات الرياضية الهامة أصبحت محرمة على المشاهد العربي في دولته, لان المجال الفضائي الخاص بالبث التلفزيوني للدول العربية اصبح ملكا للغير, حيث تم تحديد حقوق البث للمنطقة بأكملها على غفلة من أهلها



دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تم تعريفها بMENA كمجموعة واحدة, بدلا من استقلالية كل بلد بذاته، من دون تفسير منطقي او قانوني في المنطقة العربية, ولكن مع الأسف هذا هو واقع الحال. جزيرة صغيرة مثل (قبرص) لها كامل السيادة في مجالها الفضائي و دول عربية تضاهيها عشرات المرات بالحكم والامكانيات, تفتقد لتلك السيادة التمثيلية. ترى من الذي فرط في هذا الحق المشروع بنص القانون العالمي؟ واين اتحاد اذاعات الدول العربية من كل هذا ؟ علما ان المواطن العربي هو من يتكفل ماديا بالمنظمات التابعة لجامعة الدول العربية, عن طريق دفعات سنوية تدفعها الدول الأعضاء, مقابل عمل تلك المؤسسات على حماية حقوقه.



عرب شمال افريقيا وقعوا فريسة للاتحاد الأفريقي (كاف-CAF) عندما أصبح يملي عليهم ما يشاء, فهو الآمر الناهي وما من رادع له, خصوصا خلال فترة الرئيس السابق الكاميروني عيسي حياتو.



كاف أقر بندا قبل بطولة أمم إفريقيا 2015 يلزم به الاتحادات المحلية العربية في شمال القارة السمراء, بعدم بث اي صور تلفزيونية تخص البطولات الافريقية الكروية, كونها ملكا لهيئة بث واحدة (غير إفريقية)، وفي حال عدم امتثال القنوات في اي دولة مشاركة في البطولة, سيتم استبعاد منتخبها وانديتها واتحادها المحلي من المشاركة في المسابقات الافريقية التالية, علما ان القانون الدولي للبث الاخباري يكفل عرض تسعين ثانية لصور الاحداث الرياضية القارية والعالمية, من دون الالتزام بمدأ حقوق البث.



تعجبت حينها من موقف الإتحادات العربية الإفريقية وصمتها، فما ذنب الاندية والمنتخبات كي يعاقبها الاتحاد الأفريقي في حال إستعمال قناة تلفزيونية ما صورا من بطولاته ؟



الإنزلاق نحو المجهول لملف الحقوق الرياضية الهامة لمواطني الدول العربية حدث بعد مونديال 98 حين وافق الاتحاد الدولي فيفا على بيع حقوق بث مباريات بطولاته العالمية لهيئات بث خاصة , على ان يغطي أرسالها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, من دون وضع اعتبار لسيادة لكل دولة او لميثاق اتحاد إذاعات الدول العربية ممثل جميع هيئات البث العربية. هذا الوضع كان و مازال مخالفا للقانون المتعامل به دوليا , والذي ينص على بيع حقوق (البطولات الهامة) مثل كاس العالم والبطولات القارية الموازية لكاس أوروبا والملقبة في بنوده ب (major events) لهيئات بث حكومية, او لممثل عن مجموعة دول, مثل (اتحاد إذاعات الدول الأوروبية EBU او اتحاد إذاعات الدول العربية ASBU ) وإلزامها بمد هيئات البث المحلية بصور المباريات, على ان تقوم ببثها في حدودها, من دون تشفير او رسوم اشتراك.



في العرف الدولي أي دولة تستضيف بطولة قارية أو عالمية يكون منتخبها مستضيفا لتلك البطولة , ويتأهل لها مباشرة, كما يكفل القانون لهيئة البث الرسمية للبلد المضيف حق بث مبارات البطولة. ولكن هذا الحق لن يكون في متناول دولة الإمارات العربية عندما تستضيف كأس آسيا المقبلة ؟



أسئلة كثيرة وأمور شائكة مبعثرة في حقوق البث التلفزيوني للدول العربية, جعلتني أتسأل، هل هو بسبب الجهل بالقوانين العالمية, ام هناك مصالح نجهلها ؟ المهم و المطلوب هو كيفية تدارك هذا الفراغ القانوني, وتصحيح المسار من اجل تأمين حق المشاهد العربي قبل فوات الأوان؟



*خاص بالعربية.نت – رياضة.