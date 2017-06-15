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15 يونيو 2017

الخميس 20 رمضان 1438 هـ - 15 يونيو 2017
الخميس 20 رمضان 1438 هـ - 15 يونيو 2017
الخميس 20 رمضان 1438 هـ - 15 يونيو 2017
الخميس 20 رمضان 1438 هـ - 15 يونيو 2017
الخميس 20 رمضان 1438 هـ - 15 يونيو 2017
الخميس 20 رمضان 1438 هـ - 15 يونيو 2017
الخميس 20 رمضان 1438 هـ - 15 يونيو 2017

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