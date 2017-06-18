أنمار الحائلي.. مع من؟ ضد من؟!

منذ إطلالته على المشهد الاتحادي إلى جانب صديقه أحمد كعكي استطاع أنمار الحائلي أن يجنب نفسه الدخول في لعبة "المطانيخ والعتاريس" الاتحادية، فلم يكن يوماً "مطنوخي" ولا "عتريسي"، على الرغم من محاولات استمالته من الأطراف المتصارعة طوال الفترة الماضية، وهو ما جعله مقبولاً من كافة الطيف الاتحادي.

الحفاوة التي استقبل بها الحائلي من معسكري الصراع الاتحادي بعد تكليفه رئيساً للنادي تعطي تصوراً مبدئياً بأنه سيكون رجل المرحلة، لكن لعب دور كهذا في الاتحاد ليس سهلاً، إذ استحالت الأعوام العشر الماضية من أن توجد شخصية يتوحد حولها الاتحاديون، بما فيهم الراحل أحمد مسعود بكل تاريخه وإنجازاته، وما يتمتع به من رمزية، وهو الذي جاء كمرشح توافقي.

ما يمر به الحائلي اليوم هو أشبه بمن يعيش شهر عسل، وهي لحظات رائعة بلا شك، لكنه يخطىء إن كان يعتقد أن هذا الشهر قابل للتجدد لشهر آخر، بل على العكس تماماً فهو قابل للنقصان، ففي أي لحظة سيجد نفسه قد دخل لعبة الاستقطابات من حيث يشعر أو لا يشعر، ربما بسبب قرار، بتعيين فلان، أو بالتعاقد مع آخر، فالرئيس في الاتحاد لا يجلس على كرسي بل على فوهة بركان قابل للانفجار في أي لحظة.

شخصياً، أشفق على أي رئيس يأتي للاتحاد بالقدر الذي أحسده، فهو في الوقت الذي يرأس نادياً عظيماً بتاريخه وجماهيريته وشعبيته وإنجازاته، وما يضمه من رجال ورموز، فهو في المقابل محل مساءلة وتهديد من أصغر مشجع؛ إذ لا يملك الرئيس في هذا النادي أي حصانة، ومن أي نوع كانت، كما في غالبية الأندية ذات البطولات الكبرى والجماهيرية الطاغية.

واقع كهذا يفرض على أنمار الحائلي أن يفكر مرتين قبل اتخاذ أي قرار كبيراً، كان أم صغيراً، إذ من شأنه أن يُفّوِر البركان، لذلك فهو مطالب بأن يتعامل مع رئاسته للاتحاد كمن يمشي على أرض جليدية؛ إذ يحتاج إلى براعة فائقة في التوازن حتى يحاذر السقوط الذي يتهدده في كل لحظة.

أكبر خطأ يمكن أن يقع فيه الرئيس الاتحادي الجديد هو اعتقاده بأنه يستطيع اللعب على الحبلين، وهو الخطأ ذاته فيما لو لعب على حبل على حساب الحبل الآخر، وهي دور صعب، لكن على الحائلي إتقانه يوماً بيوم حتى ينقضي عام التكليف، وإلا فلن يستطيع إكمال فترته، وإن أكملها فسيكملها وهو يعد الأيام بدقائقها وثوانيها.

*نقلاً عن الرياض السعودية