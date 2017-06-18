حراك أنمار !!!

@ هناك عدة اتجاهات على رئيس نادي الاتحاد التحرك نحوها معًا..

@ أولها (الاتجاه الفني) للفريق وذلك بعقد اجتماع عاجل مع الكوتش وطاقمه ورسم خارطة طريق الموسم القادم واستراتيجيته بكل إحداثياتها بدايةً بالأهداف والتوصيات والمطالب مرورًا بالمعسكرات وإعداد الجدول الزمني لعودة اللاعبين وفترة الاسترجاع والتأهيل الفني والطبي وتجهيز المباريات الودية و... الخ..

@ وأما ثاني الاتجاهات فيكون صوب (القضايا) وملفاتها المحلية والخارجية والتواصل مع محامي النادي والاستعانة باستشارات أخرى في ذات الاختصاص وفتح خط ساخن مع الأطراف الأخرى وتقديم عربون لبداية إغلاقها واحدة بعد أخرى مع ضرورة الاتصال بياسر المسحل وفريق عمله لحل القضايا الخارجية وفورًا..

@ وأما ثالث الاتجاهات فيكون صوب (الداعمين) لإدارة أنمار ماديًا من أجل توفير سيولة مالية وذلك من خلال طرق كل الأبواب المتاحة ذات العشم مع عدم إغفال جانب (الدعم اللوجستي) والاتصال برجالات الكيان الكبار وأعضائه الرموز والفاعلين والمؤثرين ..

@ كما أن جلسات العمل بين إدارتي (أنمار وباعشن) لابد أن تستمر كما رأينا بدايتها وذلك لإيضاح كل ذي لبس ووضع النقاط على الحروف من أجل الانتقال لصفحة الإدارة الجديدة دون ترك أي علامة استفهام أو تعجب في الصفحة التي سبقتها..

@ وبالطبع لن أنسى ملف (الأمور المالية العالقة) برواتب متأخرة للاعبين والعاملين والبدء بتسديدها وإنهاء مسائل تجديد العقود واحدًا بعد آخر..

@ حراك كما رأينا يحتاج لأكثر من (فريق عمل) على رئيس الاتحاد البدء بتشكيلهم فورًا ومتابعة خطواتهم باستمرار مع التقيد بإطار زمني ملزم لكل فريق عمل منهم..

@ فبتوزيع الأدوار نختصر (المسافة والزمن) وأما التفرد فلن يأتي إلا بتأخير وعك وتشتت وصداااع الرئيس في غنى عنه تمامًا..!

نهاية:

يا رئيس الاتحاد..

أشغِل الإعلام بعملك كي لا يُشغلك بعمله..!!!

*نقلاً عن النادي السعودية