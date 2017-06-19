البدرى «المحرج».. السعيد.. طيب قولوا كلام معقول

من حقك.. وحقى.. وحقهم أن تنقد.. وننتقد!

أيضاً هناك ما يسمى بـ التحليل، بما يعنى رسم جزء من مستقبل، يبنى على ما يتابع!



من الممكن جداً.. أن تخرج سطور، وكلمات النقد فى اتجاه محدد.. حين يمتلك الممسك بالقلم، أو القابع خلف ميكروفون، أو أمام كاميرا.. كل زوايا الرؤية.

لكن من غير المقبول، ولا المستساغ أن يتم الدفع بالرأى بصورة، لا يحكمها.. إلا الميل، أو التضاد لمن يتم انتقاده، أو تفنيد أفعاله.



حسام البدرى المدير الفنى للأحمر الأهلاوى، لم يفكر كثيراً، عقب عودة لاعبيه الدوليين من رحلة المنتخب إلى تونس مع الأخذ فى الاعتبار، أن البدرى تأكد من وجود الدرع بقلعة الجزيرة قبلها بـ4 أسابيع.



لعل هذا ما دفع المدير الفنى للأهلى إلى اللعب بالنجوم الذين لم يمنحهم فرصاً كاملة فى التواجد خلال مشوار الدورى.. إلا قليلاً!

قبل تفنيد ما دفع به البعض بأن البدلاء، أو الاحتياط الاستراتيجى أحرج البدرى، دعونا نؤكد أن ما فعله المدير الفنى للأحمر، هو محض احتراف، نراه فى أغلب بلاد الله لخلق الله بتوع الكورة!



• يا حضرات.. كيف يمكن أن «يحرج» اللاعبون مدربهم، بينما هو من دفع بهم!

الأكثر دلالة على احترافية ما قدمه البدرى، هو أنها حالة مستمرة فكل الفرق، حتى فى البطولات المجمعة حين تصل مثلاً لتصدر مجموعتها وتبدأ فى الاستعداد للانتقال للدور الأعلى. إذا كان للفريق مباراة أخيرة تجد المدير الفنى يدفع بباقى قواته.. للاطمئنان على جاهزيتها، ورفع الحافز، مع إعطاء بعض الراحة للأساسيين.



• يا حضرات.. الخلط بين النجوم الذين اعتمد عليهم المدرب على مدار مباريات كثيرة ووصف أنهم أساسيون.. والباقى كده وخلاص.. غير جائز، ولا معمول به فى العالم الكروى بكل درجاته!



يفترض أن الكبار- كروياً- ليس لديهم «دكة بدلاء».. إنما يملكون رصيداً فى «بنك الاحتياط».. إن صح التعبير!

• يا حضرات.. لا يمكن أن يدفع المدرب بلاعبيه، حتى يأكلهم «الموقف»!



أقصد حتى لا يقدموا مستوى جيدا، وبالتالى يؤكد نظريته فى وجودهم خارج الخطوط!

ببساطة.. لأن «بنك الاحتياط» هو ما يجعل المدرب يجلس واضعاً «رجل على رجل» فخورا بامتلاكه رصيدا، ويغنيه سؤال اللئيم، أو خرب «تفليسة كروية»!

• يا حضرات.. من أراد منكم انتقاد البدرى، فله ومعه كل الحق!



نعم.. لكن ضعوا أساساً واضحة ومعايير احترافية، قبل بدء العملية «انتقد»!

المتعارف عليه عالمياً.. هو ما قام به البدرى!



طيب.. وماذا عما كان يروج حول حالات غضب وخصام بينه وبين «نجوم بنك الاحتياط»!

• يا حضرات.. فى عالم الكرة، هناك آراء للمدربين، هى التى ستنفذ فى النهاية، لأن الرجل- المدرب- هو من سيدفع ثمن رؤيته فى النهاية!

مش كده!



ماشى.. إذن يمكننا أن نقدم له «دليل الخبرات».. عن رأينا فى الاختيارات، بعدها يأخذ هو القرارات!

> يا حضرات.. إذا كان نجوم مسجلون فى حساب بنك الاحتياط الأحمر سيحرجون المدرب، فلماذا يشركهم!



ضبابية بين البدرى ومتعب موجودة، عدم رضا كامل من حسام عن جمعة.. طبعاً!

إنما.. لا يمكن وصف ما قدمه بأنه يسبب له الإحراج.. انتقد براحتك.. بس لازم نقول للناس كلام مفهوووووم!

*نقلا عن اليوم السابع