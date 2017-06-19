مبابي سيكون ظاهرة !

مبابي، حالة هذا اللاعب محيرة فعلا، لقد كان بالكاد مشهورا في السابق لكن ظهوره كان سريعا جدا في عالم كرة القدم حتى أصبح من بين أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات هذا الصيف.

لقد أنهى مساره بـ 26 هدفا مع موناكو هذا الموسم، منها ستة في دوري أبطال أوروبا مع نادي الإمارة الذي وصل معه إلى الدور نصف النهائي وخرج أمام جوفنتوس، لقد شق طريقه نحو النجاح بشكل لا يصدق مع ناديه، وأيضا مع المنتخب الفرنسي، حيث لعب أمام إنجلترا مباراة كاملة وكل هذا وهو لا يزال في سن 18 فقط، مبابي قدم مستويات جيدة وأكد أن التهافت عليه ليس مبالغا فيه على الإطلاق، بيريز يريده في الريال لأنه مشروع الكرة الذهبية مستقبلا، رئيس "الملكي" يريد لاعبا يكسر ثنائية ميسي ورونالدو ولهذا تعاقد مع بايل وسعى كثيرا لجلب نايمار، والآن يبدو أن مبابي هو من سيلعب هذا الدور، بالطبع الريال ليس الوحيد الذي يراقب، هناك الكثير من الأندية تريده، لكن زيدان متحمس جدا لجلبه ويرغب في حسم الصفقة قبل الذهاب إلى العطلة، "زيزو" يريد رأس حربة بمواصفات مواطنه الشاب والأكيد أنه يعمل على تكوين فريق شاب الموسم المقبل، إذ يريد فريقا للمستقبل لمواصلة مشروعه الناجح، والآن هو يعول على إنجاح صفقة ظاهرة قادمة في سماء كرة القدم.