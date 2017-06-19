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مجلس أبوظبي يعلن بدء بيع تذاكر مونديال الأندية

المصدر: العربية.نت
ميسي محتفلاً بهدفه في شباك إستوديانتس الأرجنتيني بالبطولة التي استضافتها أبوظبي عام 2009
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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي لكرة القدم عن بدء بيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم الإثنين والتي تستضيفها الإمارات في ديسمبر المقبل.

وذكر مجلس أبوظبي الرياضي عبر "تويتر": أصبحت تذاكر كأس العالم للأندية متاحة الآن للعموم عبر موقع الاتحاد الدولي (الفيفا) على الانترنت.

وتأكدت مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في النسخة المقبلة إضافة إلى أوكلاند سيتي من نيوزيلندا وباتشوكا المكسيكي بجانب الجزيرة بطل الإمارات في انتظار تحديد أبطال افريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.

وتقام البطولة في الفترة بين 6 و16 ديسمبر وسبق للإمارات استضافة نسختي 2009 و2010 كما ستستضيف الحدث في العام المقبل.

كلمات دالّة

#أبوظبي, #كأس العالم للأندية, #ريال مدريد, #الجزيرة الإماراتي

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