سلطان الاتحاد عزت.. شجاعة التغيير!!

الإقدام على كسر القلق والخوف والتردد أمر إيجابي في شتى الأمور، لأن الانعزال يؤدي إلى التوقف ثم الاخباط، وما فعله اتحاد الكرة حينما سمح بالاستعانة بالحراس الأجانب وكذلك إضافة تغيير رابع في الأشواط الإضافية لمباريات كأس ولي العهد وقرارات أخرى قادمة تصب في خانة كسر الجمود الذي لازمنا لسنوات طويلة.. ما يقلقني وأنا أحيي اتحاد الكرة على إقدامه ألا يتم الأمر دون دراسات واستشارات فنية من أهل الاختصاص فليس من المقبول أن نعود لنجعل من دورينا حقلاً للتجارب فأخذ رأي الاندية والمختصين وإقامة اجتماعات وورش عمل مقننة ستعطي مجالاً أوسع لضمان نجاح أي قرارات قادمة وتشكل غطاء يحتاجه اتحاد الكرة الذي يسير بخطوات طموحة، أملي أن تكون هادئة دون تسرع لكسب الوهج فقط لأن أسماء الموجودين لاتحتاج وهجا وهم جديرون بكل ثقة..!!

ابنا الدعيع عبدالله ومحمد وهما أشهر حارسين سعوديين على مرالتاريخ الكروي رفضا فكرة الاستعانة بحراس اجانب وهناك من عارضهما مرحباً بالفكرة..!! لجنة الاحتراف قدمت مشروع الحارس الأجنبي ومجلس الإدارة وافق دون تردد وبكل شجاعة وعلينا ان نضع الثقة كاملة بالمجلس بجانب عدم إغفال أهمية عدم أخذ آراء الخبراء المختصين. هناك من يتحدث عن قرار قادم لرفع اللاعبين الاجانب لستة داخل الملعب..!!

الكثير من القرارات ممكن أن يتم تطبيقها لأن طموح اتحاد الكرة لا حدود له، ويعمل بشراهة تطويرية غير معهودة..!! سيكون صعباً جداً تقييم أي قرار لكن الأكيد أن لدينا اتحاد كرة غير تقليدي يعمل بتسارع وثقة لصالح التغيير وكسرالرتابة وتجهيز الأندية لمرحلة الخصخصة وهو الأمر المهم الذي لم ينتبه اليه أحد، فالملاك القادمون للأندية يحتاجون لتسهيلات كثيرة لبناء أندية قوية، فالمال سيكون عصب المنافسة وحوله ستكون كل أحاديث الربح والخسارة..!!

كلنا مع أي خطوات للتطوير وما نخافه أن تخطئ الطريق لنعود من جديد نشكك في كل الخطوات..!!

قبل الطبع:

التغيير.. أسلوب قادة..!!

*نقلا عن الجزيرة السعودية