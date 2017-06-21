حشو فني !!!

لست ممن يكترثون للتحليل الفني الذي يسبق أي مباراة..

ربما يستوقفني الرأي بعدها..

وبطبيعة الحال لا أنتظره من (أي مين)..!

قلة فقط من تقدم لك لفتة فنية مختلفة.. وأما الغالبية فمجرد تكرار..!

لغة الأرقام مما أهتم به كثيرًا.. أما الحديث المرسل فلا أراه إلا ثرثرة في أغلبه..!

أبسط مشجع في المدرج بإمكانه توقع تشكيلة الكوتش.. بل وربما التغييرات.. بل إن السواد الأعظم للمشجعين بإمكانه قراءة تكتيك المدرب ومن دون تأتأة..!

الاستديوهات التحليلية عليها أن تتفهم هذا جيدًا.. لابد أن تعي حالة الوعي التي أضحى عليها المدرج..

ما نراه فيها حتى الآن مجرد ثرثرة في أغلبه ومن النادر جدًا أن تجد الإضافة ممن يجلسون حول طاولتها..!

لذا فهم مطالبون بتطوير أدائهم والارتقاء بالمحتوى الذي يقدمونه والبحث عن طرائق عصرية لذلك توفرها لهم قنواتهم..

بقاء التحليل بين عبارات مستهلكة وآراء معلبة حوَّل ما فيه لحشو ليس إلا..

كلام فارغ مهما حاول المحلل أن يتظاهر بجديته وهو يتحدث به..

المحلل الذي لا يطور نفسه بدورات وإطلاع وتثقيف مستمر ويواكب العصر بتقنيته ووسائله لا يستحق تلك الدقائق التي تسبق أو تتبع المباراة إطلاقًا..

وهم الغالبية العظمى ممن نشاهد مع الأسف..!!!

*نقلا عن النادي السعودية