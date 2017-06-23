أمير الشباب.. عراب التطلعات

الوطن من عمقه إلى أطرافه يحتفي الآن بتنصيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد، ويبايعه على الثقة الملكية الكريمة والإجماع على قدرته ومكانته لما يتصف به من معالم قيادية وسبل إدارية، ولما يملك من بصيرة ثاقبة لم تحتج لوقت طويل حتى تفتقت بها الرؤية السعودية 2030 وللنهج العملي والتنفيذي والتصوري لمجلس الاقتصاد الأعلى ومن قبل ذلك وزارة الدفاع والعلاقات الخارجية الدولية.

لقد مثل تعيين "سيف العز" محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه هبة سلمان للوطن، مبعث فخر واعتزاز للأبناء، فكان بمثابة تأسيس جديد لمرحلة الشباب، ولأنه أمير الشباب ورجل الجيل وعراب التطلعات للوطن كل الوطن أتت هذه الحفاوة البالغة والمبايعة المبهجة.

إن ولي العهد الذي نعنيه ونحتفي به هو ذاته الذي أقر خصخصة الأندية السعودية وفتح قنوات متعددة لما تهدف إليه مرحلة التحول الوطني وفق نهج يسهم في وضع أبناء الوطن ومن قبلهم "وطني الحبيب" ضمن مصاف دول العالم المتقدمة، خاصة أن أبناء وطني يعودون من برامجهم الابتعاثية ليجدوا الأرضية الخصبة لشتلات أمنياتهم وأحلامهم والأرض الصلبة التي تقف عليها أقدامهم في مشاركة تكافلية تسخر الجميع للجميع بل الجميع للمجتمع.

إنني أكتب واتحاد كرة القدم أقر الانفتاح الكامل على الاحتراف والاستثمار يقابله في ذات السياق تشريعات عمالية مهمة من رخص عمل للاعبين وزيادة نسب للوسطاء تكفل لهم حقوقهم القانونية والمادية لتنتهي دائرتهم ضمن جمعية يترأسها عملاق كرة القدم ماجد عبدالله تعنى بشؤون اللاعبين القدامى والمعتزلين، وتمنح الجميع فرصة الاحتراف الخارجي والمنافسة الفعلية على مراكز اللعب مع الاستفادة الكاملة بكل تفريعات هذه الدائرة التي تهم جمهور كرة القدم، ناهيك عن التركيبة الجديدة للهيئة العامة للرياضة وبرامجها التحفيزية لشباب الوطن من خلال حزمة البرامج الرياضية المرتبطة بالمجتمع وبشكل مباشر.

لقد أتت مبايعة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتكون من أهم الخطوات لرجل راهن الواقع على بناء مستقبل سيسهم فيه ويصنعه الشباب، وهو الرهان الكاسب لدولة عريقة أثبت شبابها أنهم أهل للثقة لأنه من السهل جدا أن تستثمر في الحجر وبناء ناطحات سحاب عملاقة جذابة لكن ليس كمن يستثمر في الحجر وفِي البشر.

دام وطني على هذا العز ودام له رجاله الأوفياء

*خاص بالعربية.نت - رياضة