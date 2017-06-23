عقوبة الزوري.. درس الشهرة!!

قرّر مجلس إدارة نادي الهلال فرض عقوبة مضاعفة على لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد الله الزوري، وأكد النادي أن هذه العقوبات تأتي وفقاً للائحة الداخلية المعمول بها، وذلك بعد تكرار سوء استخدامه لأحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.



مبررات العقوبة الهلالية تعود إلى أن عبد الله الزوري قد نشر صورة عبر أحد حساباته على مواقع التواصل تضمنت إساءة لمحمد الشلهوب ونواف العابد.

واعتذر عبد الله الزوري عن الصورة مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة لهما طالباً منهما مسامحته بمناسبة الشهر الفضيل.



سوء التصرف من "الزوري" يتكرر من أكثر من لاعب في ملاعبنا في مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى أن لاعبينا يريدون أن يكونوا مشاهير ويتصرفون مثل أي شخص عادي غير معروف ؟!.



لا يمكن أن تجتمع الشهرة وألا تحاسب على تصرفاتك هذه "ضريبة الشهرة" بأن تكون قدوة في أفعالك في جميع جوانب الحياة لأن المجهر مسلط عليك ويراقب كل تحركاتك حتى أنفساك يعدها من حولك.





لا يبقى إلا أن أقول:

التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي للمشاهير يأتي ضمن المنهح الاحترافي للاعب بأن يكون مدرباً على التعاطي مع الإعلام والتعاطي ومواقع التواصل الاجتماعي في كثير من دول العالم يستعين اللاعبين بالتنيسق مع أنديتهم ووكلاء اللاعبين بمختصين في هذا المجال لتدريبهم بشكل لائق لكي يحسنوا التصرف أمام الجماهير.

وكلاء اللاعبين في السعودية دورهم محصور على التفاوض المادي في العقود أثناء تجديدها وإهمال الجوانب الأخرى مثل تعامل اللاعبين مع الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وفي ظل تدني المستوى التعليمي للاعب السعودي المحترف وعدم اهتمام الأندية بهذه الجوانب سوف يستمر سوء استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي.



قبل أن ينام طفل الـــ "هندول" يسأل:

هل عقوبة الزوري سوف تكون درساً لجميع اللاعبين في أنديتنا ؟!.

*نقلاً عن الرياضية السعودية