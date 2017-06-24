صفقة تاريخية لأمير روما

صفقة انتقال محمد صلاح إلى فريق ليفربول الإنجليزى هى الأقوى والأغلى والأفضل فى تاريخ الكرة المصرية منذ أن عرفنا كلمة احتراف منذ أن ذهب لاعبونا للاحتراف حيث لعب فى الدورى الإنجليزى عدد كبير من نجوم اللعبة بمصر وربما تكون هى المرة الأولى أيضا بأن تكون هناك «جملة» لاعبين يدافعون عن ألوان أنديتهم فالموسم المقبل يشهد 4 لاعبين وهم محمد صلاح ليفربول ومحمد الننى «الارسنال» ورمضان صبحى «ستوك سيتى» والمحمدى «هال سيتى».

أمير روما وهو اللقب المحبب لدى جماهير ناديه الإيطالى السابق يستحق بأن ينال شرف اللعب فى الدورى الإنجليزى فى ظل أن ليفربول سوف يشارك فى نسخة دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل وبغض النظر عن التصريحات التى خرجت من بعض نجوم ليفربول السابقين عن انتقال صلاح إلا أنه قادر على إثبات وجوده كواحد من أفضل العناصر المؤثرة فى صفوف الفريق الإنجليزى، خاصة وأن صلاح لديه القدرة بأن يكون أساسيا فى الفريق ومن الصعب مقارنته حاليا كما سبق عندما انتقل من صفوف بازل السويسرى إلى تشيلسى الإنجليزى.

قصة النجم الكبير محمد صلاح يجب أن تكون قدوة للشباب الذى يحلم بأن يصل إلى ما وصل اليه نجم روما السابق، فالعمل والاجتهاد والصبر والتعليمات الصارمة من قبل الأجهزة الفنية المتعددة هى أهم أساليب مفاتيح الانتصار فالكرة فى أوروبا مختلفة تماما عنا فلا توجد مجاملات فى الاختيارات فالجاهز من يلعب فقط بغض النظر عن الأسماء.

*نقلاً عن الأهرام المصرية