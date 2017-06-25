الأهلى وعفاريت الجبلاية

أصبح النادى الأهلى زعيما للمعارضة حاليا رافعا شعار «المصالح تتصالح » حتى مع خصوم الأمس واليوم فى ظل حالة التخبط والانقسام داخل اتحاد الكرة لاختلاف انتماءات وأهواء أعضائه الذين يصدرون القرار وتأتى عفاريتهم بنقيضه فمنذ أيام قليلة أقسم أعضاء الجبلاية أن قائمة الموسم المقبل ستكون 25 لاعبا مع عودة بطولة الناشئين مواليد 97 وإشراك أى عدد منهم والذى لقى ترحيبا شديدا من أغلب الأندية ووصفوه بالقرار بالعادل إلا أنهم سرعان ما تراجعوا وأقروا ان القائمة ستكون 30 لاعبا وإعارة 5 لاعبين خارج القائمة إرضاء لجبهة الأهلى والمقاصة والمصرى بحجة مشاركتهم فى البطولات الإفريقية ولتذهب الأندية الأخرى إلى الجحيم مع ان الحقائق تؤكد ان الأهلى بأقل من 20 لاعبا حسم بطولة الدورى وأعطى الفرصة لباقى اللاعبين بعد ذلك ولاعزاء لقاعدة الناشئين التى يتم تدميرها وتسريح لاعبيها ثم إعادة شرائهم بالملايين ولا يوجد من يحاسب أندية القمة التى تتبع سياسة «شراء اللاعب ولا تربيته».

وكالعادة وامتدادا لحبال الهوى تم صدور قرار بعودة استبدال اللاعبين فى منتصف الموسم الحالى مع أنه كان غير مدرج فى اللائحة وذلك بفرمان من مجدى عبد الغنى تنفيذا لرغبة الأهلى فى الوقت الذى اعترضت عليه معظم الأندية، واستكمالا لمهازل الجبلاية التهديد باللجوء للفيفا بعدما حصل الزمالك على حكم قضائى بإعادة مباراته أمام المقاصة بحجة ان هذا تدخل حكومى ولا أدرى لماذا لم تحسم لجنة تظلمات الجبلاية القضية منذ نشوبها إبريل الماضى وحتى الأن، ألم يكن ذلك فشلا مع سبق الإصرار والترصد.

خسارة الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا كشفت عورات خط الدفاع وحراسة المرمى اللذين يشغلهما لاعبو القطبين المحليين ولذا على كوبر ان يصحح الأوضاع لأن المنتخب لا يتحمل هزات أخرى بعد الهزيمة من تونس والتى قد تكون سببا فى عدم التأهل للمونديال.

*نقلاً عن الأهرام المصرية