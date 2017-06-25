نكسة الكرة المصرية!

أربع خسائر منيت بها الكرة المصرية فى غضون عشرة أيام على مستوى منتخبها الوطنى وأنديتها فى إطار منافسات إفريقية، والعامل المشترك بينها هو الإجهاد الذى حل على لاعبيها، كما ذهب العديد من الخبراء والمتابعين.

ولأن حلم الشعب المصرى بالوصول إلى نهائيات كأس العالم يمر من البوابة الإفريقية وتحديدا عبر لقاءى أوغندا فى 28 أغسطس و5 سبتمبر المقبلين، فإننا بذلك نقف جميعا على أعتاب الخطر، ذلك أن الإجهاد الذى يتحدث عنه الجميع مرشح لأن يستمر حتى ذلك الموعد، إذ ان الموسم الكروى على طوله وعدم انتظامه لم ينته بعد، وفى انتظاره بطولة كأس مصر، بعد انتهاء مسابقة الدورى فى منتصف يوليو المقبل، ليجد الجميع نفسه أمام بطولة عربية فرضتها الأحداث والارتباطات الوطنية التى ستستمر بدورها حتى 5 أغسطس المقبل، وهو ما يشير إلى أن حالة الإجهاد لن يستريح منها أحد حتى مباراتى أوغندا.

الأمر على هذا النحو يتطلب تضحيات من الجميع إنقاذا لحلم قد يكون تحقيقه أقرب إلينا هذه المرة أكثر من أى مرة سابقة، وذلك بأن تقدم الأندية مصلحة لاعبيها ووطنها بأن تخوض ما تبقى لها من مباريات فى الدورى وبطولتى الكأس المصرية والعربية بصفوفها الثانية، على سبيل تجربة كوادر جديدة ، وإن كان يصعب على نادى الزمالك من بين الأندية الثلاثة أن ينفذ هذا الخيار نظرا لأنه يهمه ألا يخرج من الموسم صفر اليدين، لا سيما أنه موسم انتخابات.

كما أن الأمر يجب مناقشته من الناحية الاستراتيجية، حتى لا يتكرر فى مواسم مقبلة، وهو ما يتطلب من اتحاد كرة القدم ورابطة أندية المحترفين أن يضطلعا بمسئولياتهما الفنية والوطنية، بأن يتم قصر المسابقة الأولى على 12 أو 14 فريقا فحسب، ولو بالتدريج، كما يجب أن تضعا من الضوابط ما لا يسمح لأحد أن يأخذها فى طريق التعطيل استجابة لأعراض مرض الشهرة أو انصياعا لكلام المشعوذين.

*نقلاً عن الأهرام المصرية