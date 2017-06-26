فينغر أمام فرصة أخيرة لرد الاعتبار لنفسه

فينغر يحضر للموسم 22 له مع أرسنال وهذه المرة الأمور مختلفة جدا لأن المدرب الفرنسي حصل على فرصة أخيرة ليؤكد بأنه مدرب كبير وما كان يحدث معه مؤخرا سببه عدم امتلاكه لاعبين في المستوى وأيضا كثرة الإصابات...

لكن هذه المرة فينغر أكد أن الأمور ستختلف والفريق سيكون في جاهزية أكبر وحتى خطته ستتغير إلى 3-4-2-1 حسب العارفين بخبايا أرسنال والقريبين منه، ولنفرض أن الفرنسي سيتمكن من ضم لاعب أو اثنين آخرين إلى جانب سعيد كولاسيناك الذي تعاقد معه "الغينيرز" من شالك 04، أو لنفرض أنه تعاقد مع لاكازيت فقط لأن أولاس أكد أن فريقه تلقى عرضا رسميا من "المدفعجية" لكن الصفقة لم تتم بعد، ويبدو أن فينغر مركز جدا على ضم مواطنه وسيلعب بتشكيلة تضم كلا من تشيك، كوسيلني، مصطافي، هولدينغ اللاعب الشاب الذي أثبت إمكاناته في المباريات التي لعبها الموسم الماضي، وفي الوسط سيكون هناك تشاكا ورامسي بالإضافة إلى كولاسيناك على الجهة اليسرى ويلعب على مستوى الرواق بين الدفاع والهجوم، ونفس الأمر بالنسبة لـ بيليرين على الجهة اليمنى وسيكون لاكازيت في قلب الهجوم وخلف كل من سانشيز وأوزيل، فينغر بهذه التشكيلة لا يمكنه أن يطلب أكثر وبصراحة الآن هو أمام فرصة أخيرة لرد الاعتبار لنفسه.

*نقلاً عن الهداف الجزائرية