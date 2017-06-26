هل فكرتم بالمنتخب ؟

- لكل قرار (في أي مجال كان) إيجابياته وسلبياته التي قد تظهر سريعاً وربما تحتاج لبعض الوقت...



- يعتمد رصد الإيجابيات والسلبيات على مدى المتابعة القريبة لمخرجات ذلك القرار وكذلك مدى كفاءة الراصدين...



- من أهم القرارات (الرياضية) التي صدرت الأسبوع الماضي كانت السماح لأندية دوري جميل بتسجيل 6 محترفين غير سعوديين...



- بالطبع نال القرار (كأي قرار) حقه من النقاش بين مؤيد ومعارض..



- المؤيدون (كالمعارضين) ينقسمون إلى فئتين....فئة تبحث عن الإيجابيات والسلبيات من أجل مصلحة عامة...



- أما الفئة الأخرى (وهي الأسوأ) فهي التي تنطلق في تقييمها من مصلحة خاصة (إما تعصب) أو مصلحة ناد...



- أحترم كل الآراء من باب الرأي والرأي الآخر وإن كنت أتمنى أن يسود دوماً الرأي الباحث عن مصلحة (عامة) ويضمحل رأي المصلحة (الخاصة)...



- أعود للقرار الذي هو لاشك إيجابياً على صعيد رفع المستوى الفني للدوري إذ سيكون بإمكان أندية الوسط والقاع دعم صفوفها بستة محترفين وهذا لاشك سيضيق (الفجوة) الفنية بين القمة (من جهة) والوسط والقاع (من جهة أخرى) وستكون فرق الفئة الأخيرة (الوسط والقاع) قادرة على مقارعة الفرق الكبيرة وفرق البطولات...



- ربما يقول البعض إنه حتى فرق المقدمة ستدعم صفوفها بستة محترفين وبالتالي تبقى الفجوة بين الفئتين قائمة...



- هذا غير صحيح (إلى حد ما) على اعتبار أن الفرق الكبيرة والغنية غالباً تضم في صفوفها لاعبي المنتخب وبالتالي قد لا يحتاجون إلى 6 محترفين غير سعوديين...



- مثلاً... الأهلي والهلال... كل منهما يضم 7 أو 8 لاعبين وربما أكثر يمثلون قائمة المنتخب وهم أساساً يلعبون أساسيين في أنديتهم...



- أيضاً الأهلي والهلال لديهما قدرة مالية ضخمة تساعدهم على التعاقد مع 6 لاعبين غير سعوديين ليضيفوا لفريقهم قوة تجعلهم دوماً في المقدمة...



- هل ستقوم إدارتا الأهلي والهلال بالتعاقد مع 6 محترفين لدعم فريقهم ودفع بعض لاعبي المنتخب إلى دكة البدلاء؟.



- غالباً هذا ما سيحدث وسنجد العديد من اللاعبين الأساسيين في قائمة المنتخب السعودي قد تم (ركنهم) على دكة البدلاء وهذا لا يخدم المنتخب الوطني وحتى منتخبات الفئات السنية على اعتبار أن المواهب الواعدة لن تجد (من خلال هذا القرار) فرصة تمثيل الفريق الأول...



- الاستعانة بستة أو حتى 8 محترفين أجانب تحدث في الدوريات الأوربية المتقدمة لأن الأندية هناك (مخصخصة) تملك المال الكافي إلى جانب أن منتخبات تلك الدول ثابتة القوائم غالباً لأربع أو 5 سنوات تعتمد على قائمة لا تزيد عن 20 لاعباً وهو مالا يحدث لدينا خلاف إذ أن أنديتنا غير (مخصخصة) ولا تملك المال الوفير...



- من وجهة نظر شخصية... من أجل رفع المستوى الفني للدوري وفي ذات الوقت المحافظة على لاعبي المنتخب وحمايتهم من دكة البدلاء أرى أن يتم تطبيق قرار المحترفين الستة حسب ترتيب فرق الدوري في الموسم المنتهي...



- بمعنى أن فرقا كالهلال والأهلي والنصر والاتحاد (على سبيل المثال) حلت في المراكز الأربعة الأولى للموسم الماضي وهذه الفرق لا يسمح لها سوى بأربعة محترفين أجانب بينما يسمح لبقية الفرق بقيد 6 محترفين غير سعوديين من أجل تقويتهم للموسم الجديد...



- وهكذا يتم عند نهاية كل موسم...



- بهذه الطريقة نحمي المنتخبات وفي ذات الوقت نرفع المستوى الفني للدوري من خلال رفع مستوى فرق الوسط والقاع...

*نقلاً عن الرياضية السعودية