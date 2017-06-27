الأردني الجوابرة على خطى السومة وخربين!

السيناريو نفسه يتكرر؛ الهلال يدفع مبلغاً مالياً كبيراً للتعاقد مع المحترف السوري عمر خربين لفسخ عقد نادي الظفرة الإماراتي كما فعل الأهلي السعودي دفع مبلغاً كبيراً للقادسية الكويتي لشراء عقد المحترف السوري عمر السومة.



كثير من الأندية الخليجية تمارس دوراً يلعبه كثير من الأندية العالمية ما يسمى (لاعب الاستثمار) تتعاقد مع لاعب من دوري عربي أو إفريقي بثمن رخيص من أجل استثماره للمستقبل وبيع عقد بملايين الدولارات على أندية غنية لتحقيق أرباح خيالية.



اليوم وبعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بالسماح بالتعاقد مع عدد ستة لاعبين أجانب محترفين يفترض من الأندية السعودية أن تفكر في (لاعب الاستثمار) ضمن خياراتها لحل أزمة الديون التي تعاني منها جميع الأندية، التعاقد مع لاعب موهوب بعقد غير مكلف يخوض التجربة في دوري المحترفين القوي فنياً، جماهيرياً، وإعلامياً من أجل تسويقه للمستقبل.



ليس من السهل اختيار (لاعب الاستثمار) تحتاج الأندية إلى عيون تراقب اللاعبين في الدول العربية وإفريقيا من أجل استقطاب أفضل المواهب التي تستحق اللعب في دوري محترفين قوي أسوة بالدوري السعودي، ما يجعل (لاعب الاستثمار) معطلاً في السعودية. إن معظم الأندية تعتمد على "سماسرة" هدفهم الربح المادي لا أكثر من خلال تسويق لاعبين بأغلى الأثمان لكي تزيد نسبتهم من قيمة العقد.



سوف أضع (لاعب استثمار) على طبق من ذهب لجميع الأندية السعودية لكيلا يتكرر سيناريو السومة وخربين، أندية خليجية تتعاقد مع لاعبين عرب بعقود رخيصة وتبيعهم على أنديتنا بمبالغ باهظة، هذا اللاعب اسمه (إبراهيم الجوابرة) يلعب في الدوري الأردني في جميع مركز الهجوم على الأطراف والصندوق يمتاز بالسرعة، المهارة العالية، القوة الجسدية، ضربات الرأس، وصناعة اللعب.



العمر 26 سنة، الطول 180 سم، الوزن 76 كجم، لعب لعديد من الأندية الأردنية وتم اختياره مؤخراً لتشكيلة "النشامى" المنتخب الأردني.



لا يبقى إلا أن أقول:



ما جعلني أعرف موهبة هذا اللاعب إبراهيم الجوابرة صدفة لا أكثر، في مدينة شيكاغو في الأيام الثلاثة الماضية احتضنت بطولة للبراعم من مختلف الولايات الأمريكية من ضمن الفرق المشاركة فريق مدينة أكرون بولاية أوهايو يشارك فيه لاعب أمريكي الجنسية أصوله عربية من الأردن الشقيق اسمه (معمر مصطفى) وفي حديث مع والد هذا الطفل الموهوب تعرفت أنه من أسرة كروية ويوجد له قريب يلعب في المنتخب الأردني ويعتبر من أبرز المواهب في الأردن في الوقت الراهن والتي ينتظرها المستقبل في عالم المستديرة.



*نقلاً عن الرياضية السعودية