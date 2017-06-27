الاتحاد والأندية والمحترفون

اعلن اتحاد الكرة تقليص عدد المحترفين في الدرجتين الاولى والثانية، وقد بدأت الاندية بالاعتراض على القرار، وهي الاندية التي ليست لديها مشاركات خارجية، اذ ان الاتحاد لربما سيسمح للأندية التي ستشارك خارجيا بتسجيل اربعة محترفين في كشوفاتها، بشرط ان لا يسجل في الكشوفات المحلية اي انه فقط للمشاركات الخارجية (3+1). ونحن نعلم ان انديتنا مع احترامي لها تخرج من الادوار التمهيدية، سؤالنا هنا بعد خروج الفريق هل سيظل المحترف الرابع يستلم رواتب وهو بالمدرجات، أم سيتم تسريحه؟ وخصوصًا ان تعاقدات الاندية مع اللاعبين المحترفين تكون تكملة عدد او لتعبئة للخانات فقط، وأرى أنه لو استمر التعاقد مع اللاعبين المحترفين بوساطة الإداريين وليس الجهاز الفني فمن الأفضل إلغاء القرار، فهناك اندية تعاقدت في مواسم سابقة مع لاعبين لا يصلحون حتى اللعب في الدورات الرمضانية (فشلونا)، أي بما معنى لم يكن لهم أي قيمة فنية.

وقد تحدث البعض عن الأسس والمعايير التي يجب من خلالها اختيار اللاعب المحترف، اذ ذكروا ان التعاقد يجب أن يكون وفق رؤية فنية لحاجة الفريق، والاختيار يجب ان يكون من مدرب الفريق باقتناع، وليس باختيار الاداريين لكن عندنا فقط تشاهد الاداري هو الذي (يخيط و يميط)، نرى أن المحترف الرابع غير مجدٍ، ويستنزف من خزائن الاندية مبالغ كبيرة، وخصوصاً أن تنفيذ القرار ليس إجبارياً كما صرح اتحاد الكرة، فلماذا لا توزع مبلغ المحترف الرابع على المحترفين الثلاثة لجلب لاعبين على مستوى عال، فقد شاهدنا في الموسم المنصرم ان اغلب الاندية لا تشرك اللاعبين المحترفين كاساسيين، وهو امر مؤسف لكون هؤلاء تم احضارهم بمبالغ مالية، خلاف التذاكر والسكن و المصروفات الاخرى، واخيرا نتمنى من اتحاد الكرة ان لا يرضخ لاهواء بعض الاندية لتحدد عدد المحترفين، وان يكون حازما معهم ويعامل الاندية سواسية، «وما في احد افضل من احد».

همسة:

الاتحاد حدد اشراك اللاعب تحت 21 عامًا إجباريًا على الاندية، فهل سيطبق القرار ام سيكون مجرّد حبر على ورق وستكون الكلمة للاندية، ويكون قرار الاتحاد كأنه لم يكن؟

*نقلاً عن الأيام البحرينية