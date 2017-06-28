معسكرات ومحتالون

المعسكرات الخارجية لفرق كرة القدم تحديات حقيقية تواجهها الأندية الإماراتية.

من يختار مكان المعسكر – المدرب أم الجهة المنظمة أم إدارة الفريق؟

هذه الأمور تختلف بين نادٍ وآخر، لكن في جميع الحالات يلعب المدربون دوراً مهماً في اختيار المكان المناسب الذي تتوافر فيه مستلزمات التحضير الناجح، من ملاعب جيدة وفرق قوية مستعدة لخوض التجارب الودية.

تنفق الأندية أموالاً من أجل هذه المعسكرات، لأنها أهم مرتكزات بناء الفريق ومعرفة نقاط قوته وضعفه وإعداده بدنياً لموسم حافل بالتحديات والمنافسات الساخنة.

تفرض الأندية على الوكالات شروطاً واضحة عند توقيع عقود إقامة المعسكرات، منها ضرورة توفير مباريات ودية مع فرق محددة مسبقاً، والتجارب السابقة كشفت عن أن بعض الوكالات لا تفي بتعهداتها الرسمية، فتقوم بتجميع عدد من هواة اللعبة لتشكيل فرق تواجه فرقنا في معسكراتها الخارجية، وهذا احتيال واضح على شروط العقد.

هناك أندية ومؤسسات رياضية تنفذ الشروط المنصوص عليها في العقود، وتفرض عقوبات على الجهة المنظمة، منها استقطاعات مالية، وأخرى تكتفي بـ «عفا الله عما سلف».

تشديد العقوبات على محتالي تنظيم المعسكرات أمر مهم في زمن الاحتراف، حتى لا يجرؤ أحد على ممارسة الغش مع الأندية المحلية تحت أي ظرف ما، بما فيها تلك التي تحدث لظروف خارجة عن سيطرة الوكيل.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية