في السعودية قرر اتحاد الكرة تحديد سقف جديد لرواتب لاعبي كرة القدم، وحدد مبلغ 150 ألف ريال سعودي حداً أعلى لراتب اللاعب في الشهر ولم يستثنِ القرار اللاعبين الأجانب، وفي غضون أسبوع واحد فقط بدأت الأندية بتنفيذ التعليمات الجديدة، واللافت في الموضوع أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أقدم على تلك الخطوة واتخذ ما يلزم من القرارات بناء على دراسات دقيقة الهدف منها مصلحة اللعبة، دون أن ينتظر توجيهاً من الجمعية ولم يتطلب الأمر تشكيل لجان ووضع مقترحات وتصورات لعرضها على أعضاء الجمعية، وما دام أن القرارات التي من ذلك النوع هي في الأساس من اختصاصات اتحاد الكرة، كان حرياً باتحادنا الموقر اتخاذ القرارات التي تهم مستقبل اللعبة فوراً، بدلاً من المماطلة عبر تشكيل اللجان ووضع التصورات التي لن تقودنا خطوة للأمام.

المسائل المصيرية تتطلب مواقف حازمة وقرارات نافذة، وهذا ما تفتقد إليه رياضتنا وللأسف الشديد، فأغلب قراراتنا يغلب عليها التردد وتغلفها المجاملات لأنها تخدم مصالح خاصة وجهات معينة، وهي السبب في انهيار العديد من الكيانات الرياضية، فإلي متى ولمصلحة من وبأي حق وتحت أي مبرر هذا العبث في مقدرات الرياضة في الدولة؟

كلمة أخيرة

رياضتنا خرجت من مسارها وأصبحت في حاجة إلى مواقف أكثر وضوحاً وقرارات أكثر صرامة تعيدها لمسارها السليم.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية