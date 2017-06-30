اتحاد مقنع وقرارات محترفة

مسيرة اتحاد الكرة لم تصل بعد إلى خط نهايتها حتى نصدر الأحكام حول النجاح والفشل لكننا حين نقرأ ونتمعن في سلسلة قراراته خلال فترة زمنية وجيزة نخرج ونحن أكثر تفاؤلاً بمستقبل كرتنا ومسابقاتنا والأهم بنظامنا الاحترافي الذي بدأ فعلياً يتناغم ويتماشى من حيث قراراته وأفكاره المعتمدة مع ما نراه في بلاد الأوروبيين.

فمن خلال خطوات التصحيح والتي شملت تعديل اللوائح وابتكار الجديد منها نجد أن اتحاد الكرة بدأ فعليا في تحويل الكثير من السلبيات إلى نتائج حيوية من شأنها أن تضفي على دورينا الكثير من القوة والإثارة والانتقال من مرحلة الجمود إلى مرحلة التفاعل وبالتالي تصبح كل الفرص سانحة بل ومغرية لمن يرغب في خوض غمار تجربة الاستثمار وشراء الأندية على اعتبار أن هذا الحراك المهني في أنظمة ولوائح وقوانين الاحتراف تشكل حافز الاغراء للمستثمرين وهذه تسجل للقائمين على الاتحاد الذين بذلوا الجهد وتفوقوا على الصعاب حتى أوجدوا لنا منهجاً مغايراً يدعونا إلى تخطي الماضي القريب بكل ما حفل من أخطاء والاستبشار بمستقبل أفضل تنعكس مؤشراته العملية على واقع الأندية واللاعبين وعلى مفهوم الاستثمار السليم في الرياضة.

عادل عزت لم يعتمد على سرد العبارات الرنانة في برنامجه الانتخابي بحثاً عن الكرسي بقدر ما اعتمد على براعة الاتقان في أن يلبي متطلبات المرحلة بما يتلاءم مع التحول ولعل ما نراه من قرارات ومن خطوات في مسيرته القصيرة تعطينا دلالة واضحة على أنه يقود هذه المنظومة بالشكل المقنع الذي سيجلب الكثير من النجاحات.

قرار زيادة المحترفين الأجانب إلى ستة لاعبين وتخفيض سقف الرواتب مع مراقبة العقود وتفحصها مالياً تأتي كمؤشر أول على أن النظام الاحترافي لم يعد محصوراً بين أوراق الاتحاد وأوراق الأندية بل تجاوزه إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والمتطور وهو ما كان غائباً على هذا المجال طويلاً.

"برافو" نقولها لعزت ولكل من هم في منظومته المسؤولة فطالما أن هؤلاء سارعوا في تجيير كفة الخلل إلى اتجاه التصحيح فمن الحق والواجب والانصاف أن نشير إليهم ونشد على أياديهم ونقف إلى جانبهم دعماً وتشجيعاً.

عقود لم نجد أي نتائج حية ومقنعة ومفيدة من نظام الاحتراف أما اليوم فالوضع مختلف واتحاد الكرة وجد ضالته في شخصية رائعة، تفكر وتبتكر وتسعى بقرارتها إلى صياغة عملية للوائح والأنظمة والقوانين والحوافز المشجعة لتحول أنديتنا من أندية محتكرة إلى متطورة وجاذبة للخصخصة والاستثمار وسلامتكم.

*نقلا عن الرياض السعودية