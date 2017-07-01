أبو مكة.. وبوجبا

النجم يجب أن يكون قدوة للآخرين وللشباب بصفة خاصة، هذا ما فعله النجمان الكبيران، الإيطالى بول بوجبا ومحمد صلاح «أبو مكة»، الذى يقضى حاليا إجازة فى اليونان مع زوجته وإبنته، قبل أن يرحل إلى ليفربول الإنجليزي، فى تجربته الجديدة، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق فى إغلى صفقة فى تاريخ النادي، فالنجم الإيطالى بوجبا ذو الأصول الإفريقية فى حوار أخير له، أكد أن ما حدث فى مدينة مانشستر الإنجليزية عمل إرهابي، نافيا أن يكون الإسلام وراء تلك الحوادث، لأن جميع الأديان تدين هذا الحادث الغاشم.

وعندما سئل عن المال وماذا جناه؟ أكد بوجبا أن المال شيء طيب، لكنه ليس كل شىء، فالإنسان عندما يموت لا يأخذ ماله معه فى قبره، ويبدو أن بوجبا قد تأثر كثيرا لوفاة والده، الذى كان بمنزلة مثله الأعلى فى الحياة التى رآها تمر بسرعة ولا تستحق هذا العناء.

أما محمد صلاح نجم منتخبا الوطنى فى حديثه الأخير إلى الموقع الرسمى لليفربول، فأكد أنه يكن كل الاحترام لكل من ساعدوه فى مشواره الاحترافي، وعندما وجهت له أسئلة أخرى ومنها هل تتذكر «كدبة بيضاء» قلتها فى حياتك، أكد صلاح أنه لا يكذب أبدا، فصلاح بالفعل قدوة كبيرة لشباب مصر، وتلك هى النجومية بالإضافة إلى إسهاماته الكثيرة مع أهل بلدته بمحافظته الغربية.

أحاديث النجوم يجب أن تكون بداية الطريق لشبابنا، فهناك لاعبون من مصر احترفوا بالخارج ولم يقدموا ما يسعد الشعب المصري، ولم يستمروا طويلا فى الدوريات الأوروبية، وكان من الطبيعى أن ينساهم الجميع والكل يعرف من هم.

*نقلاً عن الأهرام المصرية