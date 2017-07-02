هناك مبدأ لا يمكن الاعتراض أو التحايل عليه وهو “ عدم خلط الرياضة بالسياسة” وهو ما استند إليه الاتحاد الافريقى لكرة القدم والاتحاد الدولى للصحافة الرياضية فى رفض المقاطعة ( المصرية على وجه التحديد ) لمجموعة قنوات قطرية بحجة أنها رياضية وأن لها حقوقا قانونية.

إلا أن هناك نقاطا ثلاث تثبت أن من خلط الرياضة بالسياسة هى تلك القنوات القطرية بمسلكها وسياساتها، وليس الرياضيون المصريون المقاطعون، والأحرى أن تتخلى القناة القطرية عن ذلك حتى يسرى المبدأ على الجميع.

< أولا : اعتمدت القنوات القطرية سياسة الاحتكار التى ترفضها القوانين الرياضية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم، وهذا الملف مفتوح منذ عدة شهورا ، بما يؤكد أن هناك خصومة قضائية معها بصرف النظر عن الظرف السياسى الراهن

< ثانيا : تخطت هذه القنوات مبدأ تجاريا مستقرا، وهو أن بيع عدد أكبر من الوحدات بسعر أقل يحقق ربحا أكبر من بيع عدد وحدات أقل بسعر كبير ، وهو ما تجاهلته هذه الشركة فى السوق المصرية مما يدل على أن لها مآرب أخرى غير رياضية وغير اقتصادية أيضا .

< ثالثا : كل القوانين دولية أو محلية لا تستطيع أن تجبر إنسانا على أن يخضع لمقابلة صحفية على غير رغبته أو يخرج على شاشة قناة لا يرغبها أو يجيب عن سؤال صادر عنها.

أما حقوق القناة “المتعاقدة” ، فتنحصر فى إذاعة المباريات ، وحضور المؤتمر الصحفى الذى يعقب المباراة ، والتصوير لمدة ١٥ دقيقة فى التدريب الأخير السابق للمباراة .. هذه القاعدة وما سبقها من نقاط تؤكد صحة موقف الرياضيين المصريين فى رفض تعاملهم مع القناة القطرية مهما حاول البعض التسلل عبر الاتفاقات واللوائح الدولية لينهى موقفا كان لا بد أن نتبناه منذ أعوام عديدة.

*نقلاً عن الأهرام المصرية