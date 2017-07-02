روسيا تحتاج لحضور جماهيري أكبر لإنجاح المونديال

روسيا لم تفشل في تنظيم كأس القارات، ولكن الحضور الجماهير لم يقنع الكثيرين...

ربما لأن ألمانيا لم تشارك بنجوم الصف الأول ولغياب ميسي عن الدورة، تخيلوا معي تواجد ميسي وكريستيانو من البرتغال بالإضافة إلى نجوم ألمانيا من جهة أخرى في دورة مصغرة، طبعا الدورة كانت ستحظى بمتابعة جماهيرية وإعلاميا أكبر، ولكن هذا لا يعني بأن روسيا لم تنجح في كأس القارات، ولكن الكل هنا يتحدث عن ضرورة جذب المزيد من الجماهير، وما هي الطرق اللازمة لجعل المناصرين يتوافدون على روسيا بقوة في نهائيات كأس العالم، هذا البلد الجميل والبارد لديه أقل من سنة للتفكير في كيفية استقطاب الجماهير، لأنك إذا أردت أن تنجح المونديال عليك بالحضور الجماهيري الكبير، مثلما حدث في البرازيل رغم التخوف الكبير ورغم كل ما حدث، أتوقع أن تقوم الحكومة الروسية بوضع تسهيلات كبيرة من أجل استقطاب الجماهير، والمسؤولون عن الكرة والحكومة في هذا البلد يدركون جيدا بأنهم حققوا نقاطا إيجابية في كأس القارات، مثل عدم وجود أي حادثة عنصرية والتشجيع الرائع لـ الكاميرون في هذه الدورة، أيضا الطعام، النشرات السياحية ومنح وجه سياحي مميز لـ روسيا يبشر بالخير، والآن سننتظر ونرى ما يقوم به الروسيون من أجل أن يكون مونديال 2018 عرسا مميزا.

*نقلاً عن الهداف الجزائرية