مركز «التخبط» القانوني

أشدت كثيراً بمركز التحكيم الرياضي السعودي منذ أُعلن إنشاؤه في أبريل 2016 وأنه نقلة تاريخية فريدة كجهة قضائية نهائية في القضايا الرياضية، ويكفينا عناء التقاضي لدى محكمة «كاس» الدولية.

لكن هذا الصرح وبعد أن بت سريعاً في أربع قضايا وترك ردود فعل إيجابية تهاوى في غمضة عين، وانقلب حاله إلى علامات استفهام بأخبار صحافية تؤكد استقالة رئيسه محمد الضبعان وتكليف خالد بانصر رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بديلاً. وفي هذا المقام أؤكد أن بانصر والضبعان من خيرة القانونيين، ولكن المشكلة الكبرى في عدم صدور بيان رسمي أو تصريح من أي مسؤول مخوّل في هذا الأمر، وواكب ذلك بقاء قضايا دون حسم وأخبار تؤكد تأجيل البت فيها دون أي معلومة رسمية من المركز.

لم يبقَ على بداية الموسم الرياضي سوى 40 يوماً، دون أن يتكرم المركز بكلمة واحدة عن عدة قضايا مهمة جداً قد تضر مصالح بعض الأندية، متسبباً في تأجيج الوسط الرياضي الملتهب دائماً.

أعي جيداً الاحتراز قانونياً ولكننا اليوم أمام وضع إداري بشأن المركز وعمله وتعامله ومن يديره؟

وهناك قانونيون حاصروا المركز ببعض المخالفات والتجاوزات مع وجود أعضاء لهم مصالح في عدة جهات، دون أن نسمع كلمة واحدة من المخوّلين بالرد وتبديد علامات الاستفهام ولاسيما أنه فوق جميع الكيانات الرياضية؟

هل من مجيب؟!

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية