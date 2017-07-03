الحذر يا أنمار !!!

علاقة الرئيس ونائبه مع لاعبي الاتحاد ممتازة..

ومنذ سنوات..

وكبداية فترة رئاسية محدودة بموسم واحد هذا أمر إيجابي جدًا..

ولكن..

الأمر الآن سيختلف حتمًا..

فهناك فرق كبير بين علاقة عضو شرف بلاعبيه وعلاقته بهم حاليًا كرئيس..

فالأولى كانت لا تخلو من ابتسامة.. دردشة.. مكافآت.. أربعة بلوت أو سهرة بلايستيشن وربما سفريات..! وأما الأخرى ففيها ما فيها من محاسبة ومراقبة وطلبات وحقوق ونقاشات جادة وحتمًا سيكون فيها الكثير من المواجهات..!

ولذا على كل من الطرفين أن يتفهما الوضع الحالي الجديد وأن (لا يتم الخلط) بين ما كان وما سيكون.. على أقل تقدير كي لا تحدث (صدمة)..!!!

الاحتواء مطلب.. إلا أن التراخي مرفوض تمامًا..

على الرئيس أن يحافظ على ثقة لاعبيه به و(احترامهم).. كما أنه على اللاعبين أن يكونوا (قد العشَم) والمسؤولية أيضًا..

النظام مما لابد منه وعلى الكل.. ولابد من تقويس: (على الكل) بالذات..

التمييز في أي قرار مهما صغر حجمه قد يتسبب بفوضى: (إيش معنى)..؟ وغض الطرف عن (اللمم) قد يأتي بالكبائر..!

إحكام غلق النوافذ ووصد الأبواب مهم جدًا.. لملمة المشكلة وحسم أمرها داخل الحُجرة وبالنظام مما لابد منه..

روح النظام لها هامش دومًا.. ولكن بحذر..! فالخروج عنه قد يُزهق روح الفريق بأكمله..!!!

العلاقة السابقة بأريحيتها المتناهية تحتاج كثيرًا من الحنكة الإدارية لنقلها تدريجيًّا نحو العلاقة الحالية التي تتطلب الكثير من الجدية..

التوأمة التي ما بين أنمار وكعكي مما قد يساعد على إنجاح أمر كهذا بتوزيع الأدوار بينهما..

أعلم أن أمرًا كهذا ليس بالسهل إطلاقًا..

فأن تكون رئيسًا لنادي الاتحاد.. المسؤولية ضخمة جدًا جدًا..!!!

نهاية:

بالتوفيق.

*نقلا عن النادي السعودية