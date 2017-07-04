رواتب اللاعبين والمدربين

تناولت الصحف والمنتديات أخبارًا تفيد بأن الاتحاد البحريني لكرة القدم يرفض أو سيمنع الاندية من تسجيل اي لاعب في الكشوفات ممن عليهم مستحقات متأخرة تجاه اللاعبين، اخبار عدم التسجيل ليست المرة الاولى التي نسمع او نقرأ عنها هي موال كل موسم جديد يدندن بها الاتحاد، وعادة ما تكون مجرد تصريحات فقط لا تسمن ولا تغني من جوع - بس بالكلام (غلام في مسلسل درب الزلق)، أغلب انديتنا لديها التزامات مالية متراكمة تجاه لاعبين ومدربين واداريين، وان كانت نسبة المدربين الذي لديهم عقود مع بعض الاندية التي لم توفِ برواتب المدربين تفوق عدد اللاعبين، نحتفظ بأسماء بعض المدربين و اللاعبين الذين لديهم استحقاقات و مبالغ متأخرة على شكل رواتب او مقدم عقود، فلا داعي للمزايدات الاعلامية من جهة اتحاداتنا الرياضية بأنه لم يسجل أي لاعب في كشوفات الاندية. والمشكلة تكمن أن بعضا من اللاعبين والمدربين لديهم حالة من الاستياء بسبب عدم حصولهم على رواتبهم بالرغم من توافر سيولة مالية لدى ادارة الاندية الا أن عددا من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية ورفض أكثر من لاعب التقدم بشكوى لدى لجنة فض المنازعات بالاتحاد من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة وذلك خوفًا من عدم تعاقد الاندية معهم، فقط تشوفه (يتمتم) في برامج التواصل الاجتماعي والطامة الكبرى عندما تسمع بأن اللاعب أو المدرب هو بنفسة يوقع عقدًا جديدًا مع النادي الذي سلب حقه (يطز عينه بروحه). بينما اللاعب الاجنبي يحصل على حقه كاملاً وبالفلس من الاندية خوفا من تقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي، مثل ما حصل من عدة مواسم عندما خصم الاتحاد الدولي نقاطا من احد الاندية بسبب الشكوى التي قدمها اللاعب الاجنبي على النادي الذي تعاقد معه، واذكر يومها ان الاتحاد حاول جاهدًا ان يقف بصف النادي المحلي لكن التيار كان اقوى منه، فلاعب قدم جميع المستندات التي تثبت حقوقه، وهنا لا بد ان نشكر الاتحاد على جهوده متمثلة في الاخ العزيز حسن اسماعيل - بومحمود، فقد حاول كثيرا الوقوف بصف النادي لكن كل جهوده ذهبت ادراج الرياح. همسة: ذكرنا بين الاسطر أن اللاعب المواطن هو بنفسه يتحمل جزءاً كبير مما يحصل له لعدم حصوله على مستحقاته كاملا، وذلك لعدم تقديم شكوى لدى اتحاد الكرة و ان فعل تراه يسحب القضية خوفا من عدم حصوله على عقد جديد.

*نقلا عن الأيام البحرينية