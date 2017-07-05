المهلة انتهت

المهلة التي حددها اتحاد الكرة لتلقي مقترحات الأندية بخصوص سقف رواتب اللاعبين المحترفين انتهت الأحد الماضي، ولأن المسألة لا تحتمل المزيد من الانتظار وبحاجة إلي حسم سريع قبل بداية الموسم الجديد، ولم يصدر من اتحاد الكرة أي رد فعل على موضوع الساعة حتى الآن، وفي الأثناء التي كان ينتظر فيها الجميع ملامح الشكل النهائي لسقف رواتب اللاعبين، خرج علينا رئيس اتحاد الكرة بتصريحات نارية طالت الجميع ولم تستثن سوى إدارة الاتحاد، وبدلاً من أن يضع النقاط على الحروف بخصوص موضوع الساعة، فإذا به يفاجئ الجميع بتوجيه اتهاماته لمجالس إدارات الأندية وللاعبي المنتخب، متهماً ومحملاً إياهم مسؤولية ما تعاني منه المنظومة الكروية من خلل.

أسلوب المباغتة الذي ينتهجه مروان بن غليطة عبر مثل تلك التصريحات غير المعنونة، يكشف حجم التخبط الذي يسيطر على أداء المؤسسة الكروية الأهم والأكبر، فالاتحاد الحالي الذي طالب بمنحه 100 يوم عمل قبل محاسبته، أنهى 15 شهراً منذ توليه المهمة وإلي هذه اللحظة لم ينجز شيئاً يُذكر، الأمر الذي يؤكد على أننا نتعامل مع مؤسسة لا تجيد سوى لغة التنظير والوعود الوهمية، التي سمعنا منها الكثير ولم نر شيئاً منها يتحقق على أرض الواقع.

كلمة أخيرة

مضى 15 شهراً على الاتحاد الجديد، وحتى اللحظة لم ينجح سوى في قرار تغير لون ملابس الموظفين.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية