تألق سعودي في القارات

عد النجاح الكبير في كأس العالم للشباب 2016 في نيوزيلندا وقيادة النهائي بين البرازيل وصربيا، ها هو الحكم الدولي فهد المرداسي ومساعداه عبدالله الشلوي ومحمد العبكري يتألقون في بطولة القارات التي اختتمت الأحد الماضي في موسكو، مختتمين مشوارهم بقيادة مباراة تحديد المركز الثالث بين البرتغال والمكسيك ضمن المكرمين في يوم الختام.

وكان المرداسي والشلوي ومعهما العماني أبوبكر العمري شكلوا ثلاثي مميزاً في كأس العالم للشباب، وفي القارات صار الطاقم سعودياً بانضمام العبكري، وهذا تأكيد عالمي لمدى كفاءة الحكم السعودي الذي يكافح ويتعلم من أخطائه.

المرداسي كاد ينهي حياته التحكيمية مبكراً بعد مشكلة طارئة معلناً اعتزاله قبل أن ينجح المخلصون في ثنيه ليعود أكثر قوة حتى وصل إلى العالمية بكفاءة، ومعه مساعديه الشلوي والعبكري.

وهذا الثلاثي امتداد لمن سبقوهم وشرفوا الكرة السعودية في محافل دولية وقارية، غير آبهين بالمنغصات والمعوقات المميتة ومنها التشكيك في النزاهة ورمي الفشل على التحكيم، وتأخر مستحقاتهم المالية سنوات، وهذا لا يلغي وجود حكام غير مؤهلين وغير قادرين على التعلم، لكنني أستثمر هذا الحدث العالمي لبحث سبل إنتاجية أكثر كفاءة وتعزيز الثقة في القادرين على النجاح وعدم مجاملة الفاشلين.

أتمنى المحافظة على الثلاثي المرداسي والشلوي والعبكري باستمرارهم معاً في التحكيم محلياً، وقبل ذلك تكريمهم والاحتفاء بهم من قبل المسؤولين والإعلام على نسق احتفائنا بالفرق الرياضية التي تمثلنا خارجياً.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية