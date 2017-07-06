السريع والفلاش!

لملياردير البريطاني العجيب "فيلكس دينيس" وصل لثروته الكبيرة بطريقة بسيطة وقديمة في التسويق، هي خلق الحاجة عندك لسلعتي، وقتها يمكن أن أبيعك أي شيء!

دينيس صاحب أحد أشهر الكتب رواجًا ومبيعًا وربحًا حول العالم "كيف تصبح غنيًّا"! والسر في العنوان! (الحاجة) عند كل شخص ليكون غنيًّا! بغض النظر عن محتوى الكتاب، الناس كانت تشتريه فورًا! بعدها بـ3 أعوام خدع الرجل العالم بكتاب آخر عنوانه "كيف تصنع المال"!! نفس الشيء! ولكن الكل ينسى. دينيس لا يعرف شيئًا اسمه مستحيل، وله قول شهير "شق طريقك لهدفك بالحيلة"!

الحيلة وخلق الحاجة هما ما فعلته نايكي في تصميمها الأخير الذي نراه الآن في كل مباراة لمدة عام ويزيد! أعلنت وقتها "أسرع قميص في العالم" عندما قدمت قميص منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة!

تعاقدت نايكي مع الاتحاد الإنجليزي قبل مونديال البرازيل الماضي. عقد الرعاية هذا جعل إنجلترا ثاني أعلى منتخب بالعالم يحصل على أموال من رعاية القميص بـ30 مليون يورو في السنة!

ووقت المونديال فوجئ مشجعو إنجلترا هناك وحول العالم بأن سعر قميص إنجلترا من نايكي 115 يورو! بعد أن كان في 2006 من الشركة القديمة بـ40 يورو! أي تضاعف سعره أكثر من مرتين!

اللاعب الإنجليزي جوي بارتون قال وقتها "ما هي التكنولوجيا السحرية في قميص إنجلترا لأشتريه بهذا السعر؟! سأذهب وأشترى المقلد بـ2.5 يورو"! هكذا بمنتهى الصراحة دعا للمقلد!

إنجلترا لعبت المونديال، وخسرت من إيطاليا، وأحرزت نقطة واحدة وخرجت! وانخسف بسعر القميص أرض السوق! والنتيجة خسارة نايكي بالثلاثة!

وقبل أمم أوروبا خلقت نايكي "الحاجة" عند المشتري، تقوم بالحيلة بطريقة مبتكرة!.. إذا ارتديت قميص إنجلترا الجديد ستكون أسرع من "فلاش" البطل الخارق، الذي نراه في أفلام هوليود.. تقنية جديدة سموها "إيرو سويفت"، صنعوا بها القميص الجديد!

لن تكون أسرع فقط.. التقنية الجديدة تمتص عرقك أسرع 20 %، وتجففه أسرع 25 %! والقميص أخف وزنًا بـ10 % ومرن ويُظهر عضلاتك أكثر بـ50 %!

بالطبع لم يجدوا أفضل من الدون رونالدو لعرض قميص من المفترض أنه يظهرك أكبر بدنيًّا وعضليًّا!

ولو كنت مكان الاتحاد الإنجليزي لأخرجت نفسي من هذا "الاحتيال"، ورجعت للشركة القديمة؛ لأن كلام اتحاد الصحفيين الرياضيين في إنجلترا كان صحيحًا "التعاقد الجديد يضع إنجلترا الثاني في العالم من حيث مداخيل التعاقد.. ولكن ليس على أرض الملعب"!

ماذا حدث؟!

بالفعل، أصحاب القميص الفلاشي في أمم أوروبا خرجوا من دور الثمانية، وأمام مَن؟! أمام أيسلندا! دولة بحجم جزيرة بتعداد أقل من 500 ألف إنسان! كانوا يسخرون منها في الصحافة الإنجليزية قبل المباراة! إنجلترا ارتدى لاعبوها قميصًا يجعلهم أسرع، ولم يكونوا كذلك! يجعلهم أكثر تكوينًا عضليًّا، والذي حدث أن أيسلندا تعامل لاعبوها مع الإنجليز بدون خوف بالمرة!.. حتى الصحافة الإنجليزية لم تخف منهم وقتها، ووصفت الخروج المذل بـ"منتخب من المعاقين"!

*نقلا عن الجزيرة السعودية