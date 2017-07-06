صرخة استغاثة أطلقها عدد ليس بقليل من اللاعبين الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في طريق مجهول، بعد قرار دمج خمسة أندية في ناديين وبالتالي الحكم على عدد كبير من اللاعبين بالتسريح قسرياً، هكذا أصبح مصير اللاعبين الذين لم يجدوا مكاناً لهم في قائمة ناديي شباب الأهلي دبي بعد دمج الأندية الثلاثة في كيان واحد، ودمج نادي الشعب في نادي الشارقة الأمر الذي كان وراء الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، وجاءت صرخة الاستغاثة طلباً للنجدة من اللاعبين الذين أصبح مستقبلهم مجهولاً بعد قرار الدمج.

الاتصال الذي تلقيته من أحد اللاعبين من ضحايا قرار الدمج كان بمنزلة صرخة استغاثة، أراد توجيهها لأصحاب القرار على أمل النظر في مصير عدد ليس بالقليل من اللاعبين، ممن وجدوا أنفسهم في طريق المجهول بعد قرار الدمج، الذي قادهم إلي الشارع بلا عقود وبلا عمل، وعندما يصل عدد المتضررين من ذلك القرار بالعشرات، فلا بد من وقفة بحثاً عن حلول عملية لتلك الشريحة من اللاعبين، الذين أصبحوا ضحية وكبش فداء لأخطاء إدارية لم يكونوا سبباً فيها، ومع ذلك كتب عليهم دفع ثمن الممارسات الإدارية الخاطئة التي انتهت بقرار الدمج.

كلمة أخيرة

ضريبة الدمج ثمنها سيكون غالياً عندما يتسرب أبناؤنا من الملاعب إلي الشوارع.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية