هكذا أراه !!!

الهلال مختلف.. بل وتماماً..!

- مهما ارتفعت فيه الضوضاء تظل خافتة..

- ملف القضايا الخارجية ليس إلا مثال..

- التعاقدات المحلية والخارجية مثال آخر..

- بهدوء تام يتم الأمر.. ودوماً.. خاصةً في الآونة الأخيرة..

- على ما يبدو أن الإدارة تمرست على هذا الفعل وأتقنته حد التمكن التام..

- وليست الإدارة فحسب، بل حتى هيئته الشرفية..

- ملايين يتم ضخها بصمت تحويلات (أون لاين)..!

- حراك في كل الاتجاهات دون أي جلبة..

- لا ثرثرة..!

- نقاشات محتدمة تظل معزولة في حجرة الاجتماعات..

- التعاقد مع لاعب.. التجديد لآخر.. أخذ ورد مع وكيل.. قضايا إعلامية وأخرى شرعية.. مفاوضات مع شركات.. قرارات انضباطية داخلية... الخ

- كل هذا يتم البت فيه بهمس لا يلتقطه أي (مايك)..!

- استقرار..

- محاولات (الاستفزاز) لم تعد مما يُكترث به..

- حصانة العمل ومناعة نتاجه حالت دون ذلك..

- علامة الصح ليس لها إلا زاوية واحدة في رسمها.. وأي (زاوية رؤية) أخرى ستبدو شخمطة قلم ليس أكثر..!

- الصح الزرقاء علامة (توثيق) لعمل بات يغرد خارج السرب تماماً.. بل وكأني بالهلال الآن في سماء والبقية في أخرى..!

*نقلا عن النادي السعودية