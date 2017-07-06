هكذا أراه !!!

الهلال مختلف.. بل وتماماً..!
- مهما ارتفعت فيه الضوضاء تظل خافتة..
- ملف القضايا الخارجية ليس إلا مثال..
- التعاقدات المحلية والخارجية مثال آخر..
- بهدوء تام يتم الأمر.. ودوماً.. خاصةً في الآونة الأخيرة..
- على ما يبدو أن الإدارة تمرست على هذا الفعل وأتقنته حد التمكن التام..
- وليست الإدارة فحسب، بل حتى هيئته الشرفية..
- ملايين يتم ضخها بصمت تحويلات (أون لاين)..!
- حراك في كل الاتجاهات دون أي جلبة..
- لا ثرثرة..!
- نقاشات محتدمة تظل معزولة في حجرة الاجتماعات..
- التعاقد مع لاعب.. التجديد لآخر.. أخذ ورد مع وكيل.. قضايا إعلامية وأخرى شرعية.. مفاوضات مع شركات.. قرارات انضباطية داخلية... الخ
- كل هذا يتم البت فيه بهمس لا يلتقطه أي (مايك)..!
- استقرار..
- محاولات (الاستفزاز) لم تعد مما يُكترث به..
- حصانة العمل ومناعة نتاجه حالت دون ذلك..
- علامة الصح ليس لها إلا زاوية واحدة في رسمها.. وأي (زاوية رؤية) أخرى ستبدو شخمطة قلم ليس أكثر..!
- الصح الزرقاء علامة (توثيق) لعمل بات يغرد خارج السرب تماماً.. بل وكأني بالهلال الآن في سماء والبقية في أخرى..!
*نقلا عن النادي السعودية